L'histoire d'amour entre Gérard Lopez et Marcelo Bielsa a donc pris fin mercredi 22 novembre dans l'après-midi. Réunis à Londres, le propriétaire du club lillois, son directeur général Marc Ingla et son directeur sportif Luis Campos ont décidé de mettre hors circuit "El Loco". Dans la soirée, alors que le PSG atomisait le Celtic Glasgow en Ligue des champions (7-1), le Losc a annoncé dans un communiqué laconique la suspension momentanée de l'ancien coach de l'OM "dans le cadre d'une procédure engagée par le club".



Un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devrait être programmé dans les prochains jours. Le technicien de 62 ans paie ses mauvais résultats. Avec trois victoires et sept défaites en 13 matches dont une dernière à Amiens (3-0), lundi 20 novembre, Lille pointe à la 19e place de Ligue 1 alors que le projet visait le top 5. Autres reproches : ses leçons de football données au club, aux joueurs, mais aussi aux observateurs, et le manque de discipline à l'égard des joueurs.



Christophe Galtier cité

Selon toute vraisemblance, le Portugais Joao Sacramento, ancien responsable du recrutement à Monaco et arrivé au Losc cet été mais vite débarqué par Bielsa, sera en charge de l'équipe professionnelle avant de trouver une solution plus pérenne. Le chantier est lourd afin de redonner le sourire au club dans son entier, et surtout trouver les solutions sportives alors que s'annoncent deux déplacements à Montpellier et Lyon. Certaines pistes annoncent Christophe Galtier, libre depuis son départ de Saint-Étienne, ou l'Espagnol Javi Gracia, ex entraîneur de Malaga.