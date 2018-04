Luiz Gustavo et Boubacar Kamara avec l'OM à Salzbourg le 28 septembre 2017

publié le 13/04/2018 à 12:17

L'OM verni au tirage ? Au lendemain de sa folle qualification pour le dernier carré de cette Ligue Europa 2017-2018, le dernier club français encore en lice en Coupe d'Europe cette saison a évité les deux grands noms encore en lice, l'Atlético de Madrid et Arsenal. Les hommes de Rudi Garcia retrouveront le RB Salzbourg les jeudi 26 avril au Vélodrome et 3 mai à la Red Bull Arena. Ainsi en ont décidé les mains d'Éric Abidal.



Retrouveront car les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de poules, dans le groupe I. Marseille s'était incliné en Autriche 1-0 le jeudi 28 septembre, avant d'être tenu en échec au stade Vélodrome le jeudi 7 décembre. Salzbourg avait terminé en tête de ce groupe, invaincu, avec 12 points, devant l'OM (8).

Racheté en 2005 par l'entreprise de boissons énergétiques, l'ancien SV Austria Salzbourg (finaliste de la Coupe de l'UEFA 1993-1994 face à l'Inter Milan) a débuté sa saison européenne en Ligue des champions, au 2e tour préliminaire. Il s'est arrêté au 3e face aux Croates de Rijeka, ce qui lui valu d'être reversé en barrages de l'Europa League.



Le Borussia et la Lazio au tableau de chasse

Le club du Français Jérôme Onguéné s'est débarrassé en 16es de la Real Sociedad, en 8es de l'un des candidats au titre, le Borussia Dortmund. Battu 4-2 en quart de finale aller à Rome face à la Lazio, les hommes de l'Allemand Marco Rose ont signé une magistrale "remontada" au retour : victoire 4-1, alors qu'ils ont concédé l'ouverture du score, avec les trois derniers buts en moins de quatre minutes.



Griezmann contre Lacazette, Koscielny et Wenger

L'autre demi-finale opposera donc l'Atlético de Madrid à Arsenal avec match aller à Londres et match retour en Espagne. Antoine Griezmann et se partenaires oint souffert pour écarter le Sporting Portugal, jeudi 12 avril (défaite 1-0). Ceux d'Alexandre Lacazette et Laurent Koscielny se sont aussi fait peur à Moscou contre le CSKA avant de revenir à 2-2.



Rappelons que le vainqueur de cette Ligue Europa décrochera un billet pour la prochaine phase de poules de Ligue des champions. Pour Arsenal, c'est le seul moyen d'y parvenir. Pour l'OM, cela pourrait aussi être le cas. La finale est prévue à Lyon (éliminé en 8es) le mercredi 16 mai.



Europa League : les quarts de finale

Jeudi 5 avril (aller) :

RB Leipzig (GER) - Marseille (FRA) : 1-0

Arsenal (ENG) - CSKA Moscou (RUS) : 4-1

Atlético de Madrid (ESP) - Sporting Portugal (POR) : 2-0

Lazio Rome (ITA) - Salzbourg (AUT) : 4-2



Jeudi 12 avril (retour, 21h05) :

Marseille (FRA) - RB Leipzig (GER) : 5-2

CSKA Moscou (RUS) - Arsenal (ENG) : 2-2

Sporting Portugal (POR) - Atlético de Madrid (ESP) 1-0

Salzbourg (AUT) - Lazio Rome (ITA) : 4-1



Demi-finales aller : 26 avril

Demi-finales retour : 3 mai

Finale à Lyon le 16 mai