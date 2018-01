publié le 18/01/2018 à 07:16

Le PSG a réussi un match époustouflant mercredi 17 janvier en écrasant Dijon (8-0) au Parc des Princes, lors de la 21e journée de Ligue 1. Neymar a illuminé la rencontre en marquant quatre buts et en délivrant deux passes décisives. Pourtant, la fête a été gâchée.



Une partie du public parisien a hué la star brésilienne en fin de match au moment de tirer un penalty obtenu par Edinson Cavani, qui aurait permis à l'Uruguayen de battre le record de buts dans l'histoire du club établi par Zlatan Ibrahimovic (156 buts). Neymar s'est saisi du ballon, sans un regard pour son coéquipier, avant de marquer sans se soucier des huées des supporters. Mais le Brésilien a quitté la pelouse du Parc des Princes le regard noir.

"Sur le papier, c'était Neymar qui devait tirer le penalty, il a pris ses responsabilités, a expliqué Thomas Meunier, le défenseur belge du PSG, après le match. S'il l'avait donné à 'Edi', ça aurait été un très beau geste de fairplay. Si c'est juste une question de record... Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dimanche. Quand tu mets quatre buts et fais deux passes décisives et que tu te fais siffler, je trouve ça un peu ingrat de la part des supporters."

À écouter également dans ce journal

- Après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes ont jusqu'au 30 mars pour évacuer. Le gouvernement s'est engagé à respecter la trêve hivernale. La décision finale a été prise lundi entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe.



- La centrale de Fessenheim doit fermer cette année. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la Transition énergétique, se rend sur place ce jeudi 18 janvier, il est à la tête d'un comité de pilotage, chargé notamment de se pencher sur les 2.000 emplois directs et indirects concernés.



- D'après une information du Parisien, la mère de Maëlys a reconnu sa fille sur les images de vidéosurveillance à Pont-de-Bonvoisin, montrant la voiture du principal suspect, Nordahl Lelandais, avec une forme blanche sur le siège passager, le soir de la disparition de la jeune fille en août dernier.



- Emmanuel Macron se rend à Londres pour demander de l'aide sur les migrants. Le traité du Touquet ne suffit plus, et un nouvel accord sera signé ce jeudi pour compléter texte de 2003. Le chef de l'État repartira aussi avec un chèque pour améliorer les infrastructures d'accueil à Calais.