Neymar écope d'une amende d'un million d'euros

publié le 20/10/2017

C'est l'équivalent de dix jours de salaire pour le joueur du PSG. Neymar a écopé d'une amende de 3,8 millions de réaux brésiliens, soit un million d'euros, pour avoir agi de "mauvaise foi" dans une affaire d'évasion fiscale selon Le Parisien. En effet, le juge Carlos Muta affirme que la conduite du joueur dans l'affaire "caractérise les litiges de mauvaise foi et un acte qui nuit à la dignité de la justice".



Cette décision, rendue mardi 17 octobre par un tribunal fédéral régional brésilien, condamne également les parents du joueur ainsi que trois sociétés, rapporte le journal brésilien Estadao. Cette amende correspond à 2% de la valeur des biens du joueur que l'administration brésilienne avait saisis depuis septembre 2015, 192,7 millions de réaux, soit 52,2 millions d'euros.

Sur le terrain financier, le joueur n'est pas aussi bon qu'avec un ballon aux pieds. La star du PSG est soupçonnée par le fisc brésilien de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2013 et d'avoir utilisé des sociétés-écrans appartenant à son père dans le but de payer moins d'impôts. Neymar a été plusieurs fois condamné à payer des amendes. Notamment, en 2016, le joueur du PSG avait été mis en examen pour "corruption entre particuliers" et "escroquerie" par la justice espagnole.