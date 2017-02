publié le 14/02/2017 à 16:06

Jusque-là, il s'était surtout fait remarquer pour ses coupes de cheveux, variant du peroxydé au rouge, ou pour son prénom original. Thiago Silva forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone en raison de douleurs musculaires, Presnel Kimpembe a de très fortes chances d'effectuer son baptême du feu dans la compétition, ce mardi 14 février. Face à lui - et Marquinhos en défense centrale -, celle qui est considérée par la plupart des observateurs comme la meilleure attaque du monde : le trio Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez.



S'il n'a jamais disputé la moindre minute sous les projecteurs de la plus prestigieuse compétition de clubs au monde, le Franco-Congolais de 21 ans, natif de Beaumont-sur-Oise, semble posséder les atouts pour assurer la relève de son capitaine. L'été dernier, Monaco souhaitait l'attirer. Malgré la concurrence, le joueur de 1,83 m a souhaité rester dans la capitale. Bien lui en a pris. David Luiz est retourné à Chelsea. Kimpembe a, lui, progressivement gagné la confiance de son entraîneur, Unai Emery.

Apparu pour la première fois sous les couleurs rouge et bleu durant 15 minutes lors de la saison 2014-2015, le gaucher a glané sept titularisations (quatre en Ligue 1) sur les premiers mois de 2016. Avec, la plupart du temps, des matches achevés sans prendre de buts. Depuis début août dernier, il en est déjà à 15 rencontres débutées d'entrée, au gré du turnover ou des blessures, dont les deux dernières du PSG, face à Lille (2-1) et à Bordeaux (0-3). Des prestations unanimement qualifiées de sérieuses et solides, avec de nombreux duels gagnés.

Appelé en Bleu en octobre 2016

Ses qualités, sa maturité malgré ses 21 ans, Didier Deschamps les a lui aussi remarquées depuis un moment. C'est à lui que le sélectionneur de l'équipe de France a fait appel pour remplacer Eliaquim Mandala en octobre dernier. Kimpembe n'a joué ni contre la Bulgarie ni face aux Pays-Bas mais a pris ses premières marques avec les vice-champions d'Europe. L'avenir semble lui tendre les bras en Bleu. Le présent s'appelle Barcelone. Le défi s'annonce immense. L'occasion de justifier tous les espoirs et de briller dans la lumière, aussi.