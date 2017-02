PSG-Barça : Thiago Silva forfait, découvrez les équipes probables

publié le 13/02/2017 à 19:22

Énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain à la veille de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Thiago Silva a été contraint de stopper son entraînement lundi 13 février. En fin de journée, l'information a été annoncée par L'Équipe puis confirmée par le club : le défenseur brésilien de 32 ans ne pourra pas tenir sa place. Il ne figure même pas dans le groupe parisien.



Pour le remplacer, Unai Emery devrait en toute logique faire appel au jeune Presnel Kimpembe (21 ans), déjà associé à Marquinhos à Bordeaux vendredi 10 février. S'il est apparu à 16 reprises sous les couleurs rouge et bleu cette saison, l'international espoirs n'a jamais disputé la moindre minute en Ligue des champions. Or, il faudra contenir Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Neymar.

L'autre option consisterait à décaler Serge Aurier dans l'axe et aligner Thomas Meunier à la place de l'Ivoirien dans le couloir droit. À gauche, Maxwell, ménagé à Bordeaux, semble tenir la corde, compte tenu de son expérience. Mais Layvin Kurzawa est bien plus qu'une doublure dans l'esprit de l'entraîneur basque du PSG.

Pastore dans le groupe

Paris devra également se passer de l'autre Thiago Motta au milieu, suspendu. Adrien rabiot le suppléera en "sentinelle", aux côtés de Marco Verratti et Blaise Matuidi. Devant, un doute subsiste sur le troisième élément avec les incontournables Edinson Cavani et Julian Draxler. Mais Angel Di Maria semble avoir une longueur d'avance sur Hatem Ben Arfa pour prendre la place de Lucas à droite.



Dernière information : Javier Pastore et Christophe Nkunku figurent dans le groupe retenus pour cette rencontre. Gregorz Krychowiak et Giovani Lo Celso resteront à l'entraînement. Gonçalo Guedes n'est pas qualifiée pour avoir déjà été aligné dans la compétition avec Benfica.

PSG-FC Barcelone : les équipes probables

PSG : Trapp - Aurier (ou Meunier), Marquinhos, Kimpembe (ou Aurier), Maxwell (ou Kurzawa) - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas (ou Di Maria), Cavani, Draxler



FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic (ou André Gomes), Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar



Arbitre : Szymon Marciniak (POL)