publié le 13/02/2017 à 12:50

Seize rencontres, huit soirées étalées sur cinq semaines, deux représentants français sur la ligne de départ. Après plus de deux mois de pause depuis la fin de la phase de poules début décembre, la Ligue des champions, ses stars et sa célèbre musique reviennent à partir de mardi 14 février pour les 8es de finale. Avec eux, le sel des matches aller-retour à élimination directe : la règle des buts comptent double à l'extérieur en cas d'égalité.



Quart de finaliste - mais jamais mieux - ces quatre dernières saisons, le PSG ouvre le bal à domicile face au FC Barcelone, quatre fois sacré depuis 2006. Parallèlement, le Borussia Dortmund se rend à Lisbonne pour défier Benfica. Superbe soirée en perspective également le lendemain avec la manche aller du choc entre le Bayern Munich et Arsenal, et la venue de Naples chez le tenant du titre, le Real Madrid.

Monaco ne jouera que la semaine suivante, le mardi 21 février, sur la pelouse de Manchester City, en même temps que Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid. Ces matches aller se termineront avec les affiches Porto - Juventus Turin et FC Séville - Leicester. Les matches retour auront lieu le mercredi 8 mars pour Paris à Barcelone, sept jours plus tard pour Monaco au Stade Louis-II face aux Citizens.

Ligue des champions : le programme de la phase finale

8es de finale aller :



14 février :

Benfica - Borussia Dortmund

PSG - FC Barcelone



15 février :

Real Madrid - Naples

Bayern Munich - Arsenal



21 février :

Manchester City - AS Monaco

Bayer Leverkusen - Atletico de Madrid



22 février :

Porto - Juventus Turin

FC Séville - Leicester



8es de finale retour :



7 mars :

Naples - Real Madrid

Arsenal - Bayern Munich



8 mars :

Borussia Dortmund - Benfica

FC Barcelone - PSG



14 mars :

Juventus Turin - FC Porto

Leicester - FC Séville



15 mars :

AS Monaco - Manchester City

Atletico de Madrid - Bayer Leverkusen



Quarts de finale :

Aller : 11-12 avril

Retour : 18-19 avril



Demi-finales :





Aller : 2-3 mai

Retour : 9-10 mai



Finale :





Samedi 3 juin à Cardiff