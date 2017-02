PSG-Barça : comment suivre le 8e de finale aller

publié le 13/02/2017 à 13:37

Éliminé à deux reprises par le Barça en quarts de finale ces dernières années, en 2013 (2-2 au Parc des Princes, 1-1 au Camp Nou) puis en 2015 (1-3 à Paris, 2-0 en Espagne), le PSG va-t-il enfin parvenir à se débarrasser du club catalan ? Pour la première fois depuis son retour en Ligue des champions en 2012, va-t-il disparaître dès les 8es de finale, alors que l'arrivée d'Unai Emery à la place de Laurent Blanc avait pour objectif de l'emmener en demie, au moins ?



Une première partie de la réponse sera connue mardi 14 février sur les coups de 22h35. Pour regarder la rencontre sans se rendre dans un bar, il faut être abonné beIN sports. La chaîne qatarie diffuse en direct et en exclusivité six des huit affiches des matches aller, dont celles du PSG et de Monaco à Manchester City six jours plus tard (Canal+ propose Real Madrid-Naples et Porto-Juventus Turin). L'abonnement sans engagement est de 15 euros par mois pour 10 chaînes et un service de multi-écrans. Avec un engagement sur 12 mois, le tarif baisse de 1 euro.

Autre moyen de suivre ce PSG-Barça, RTL et RTL.fr. À la radio, retrouvez l'émission Soir de Ligue des champions de 20h à 23h, avec Bixente Lizarazu avant le coup d'envoi ainsi que plusieurs invités comme le défenseur franco-algérien du Bétis Séville Aïssa Mandi et le biographe d'Unai Emery Romain Molina. Sur le site, suivez la rencontre en direct commenté dès 18h, avec l'annonce de la composition des équipes aux alentours de 19h45.