VIDÉO - PSG-Barça : revivez tous les buts depuis 2013 en images

publié le 13/02/2017 à 15:40

Se replonger dans ces images, c'est revoir Christophe Jallet sous les couleurs du PSG, Xavi sous celles du Barça, Javier Pastore décisif dans un grand match, se remémorer certaines tenues phosphorescentes d'un goût douteux du club catalan. Paris et le FC Barcelone se sont affrontés à six reprises en Ligue des champions depuis avril 2013, pour un bilan de deux nuls, une victoire du club de la capitale, trois des Catalans. Les Blaugranas ont marqué à treize reprises, les Parisiens huit fois.



Un an après le rachat par Qatar Sports Investments, en 2012, Paris brille dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Première de son groupe devant le FC Porto, le Dynamo Kiev et le Dinamo Zagreb, l'équipe de Carlo Ancelotti franchit l'obstacle Valence en 8es. Elle sera éliminée sans perdre face au Barça, la faute aux deux buts encaissés à domicile (2-2, Lionel Messi 38e minute, Xavi 89e contre des réductions de l'écart de Zlatan Ibrahimovic à la 79e et Blaise Matuidi à la 94e). Au retour (1-1), Pedro (71e) répond à Pastore (50e).



Les retrouvailles ont lieu un an et demi plus tard, en phase de poules de l'édition 2014-2015. Au Parc des Princes David Luiz ouvre le score (10e), Messi lui répond immédiatement (12e), Marco Verratti redonne l'avantage aux Parisiens (26e), Blaide Matuidi inscrit le but du 3-1 (54e) auquel réplique Neymar (56e). 3-2. Puis 3-1 en faveur du Barça au Camp Nou (Ibrahimovic 15e, Messi 19e, Neymar 42e, Suarez 77e).

Double déroute en avril 2015

En quart de finale de cette même édition, c'est une toute autre histoire. Privé d'Ibrahimovic, Verratti et Thiago Motta, Paris coule sur sa pelouse (1-3, Neymar 18e, Luis Suarez 67e, 79e), ne réduisant l'écart qu'en fin de match (82e) sur une frappe de Grégory Van der Wiel déviée par Jérémy Mathieu. Six jours plus tard, le Barça mène déjà 2-0 après 34 minutes et un doublé de Neymar. 5-1 sur l'ensemble des deux matches. En juin, le FC Barcelone décrochera sa 5e étoile face à la Juventus Turin en finale (3-1).