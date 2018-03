publié le 31/08/2016 à 16:32

Retour à la case départ pour David Luiz. Le défenseur central du Paris Saint-Grmain va s'engager ce mercredi 31 août à Chelsea. Le club londonien a publié sur son site Internet un communiqué annonçant un accord de principe trouvé avec le PSG. "Le transfert est désormais soumis à l'accord avec le joueur et à la visite médicale", précise le communiqué.



Annoncé en voyage à Londres dans la journée, l'international brésilien de 29 ans retourne ainsi dans le club avec qui il avait remporté la Ligue des champions 2012 avant d'aller au PSG. S'il s'engage à Chelsea, il fuit ainsi une situation compliquée pour lui dans la mesure où une place de titulaire était loin d'être garantie cette saison au PSG. Le départ de Laurent Blanc semble avoir rebattu les cartes et permis ainsi à Marquinhos de devenir un titulaire en puissance, pour former une charnière centrale solide avec Thiago Silva.



Acheté 50 millions d'euros, le Paris Saint-Germain aurait refusé il y a quelques jours une offre de 35 millions de la part des Blues pour l'Auriverde. Une dernière surenchère et sans doute une envie de départ du joueur auraient fait évoluer la position des Parisiens.