publié le 16/03/2017 à 16:22

La date du "grand jour" de sa "résurrection", selon ses propres mots, est fixée. Près de quatre mois après sa double greffe du foie et du rein, grâce à un don d'organes, Pierre Ménès va effectuer son retour au "CFC", l'émission footballistique dominicale de Canal+, le 2 avril. Le journaliste l'a annoncé en personne sur son compte Twitter jeudi 16 mars à la mi-journée.



"Retour à Canal" cet après-midi, écrit l'homme de 53 ans, avec au menu des interviews pour la presse et la télévision en vue de ses retrouvailles avec le plateau d'Hervé Mathoux. Le message est accompagné d'un cœur, du hashtag "rebirth" ("renaissance" en Français), et d'une photo de lui dans un salon, debout. Pierre Ménès apparaît toujours amaigri - il a perdu près de 40 kilos en six mois - mais semble bel et bien proche de la sortie du tunnel. Début février, il espérait effectuer son "come-back" entre mi-mars et mi-avril. Délai parfaitement respecté.

Retour à canal cet aprèm. Interviews presse télé pour mon retour le 2 avril ¿¿ #rebirth pic.twitter.com/12L5ooC6QR — Pierre Ménès (@PierreMenes) 16 mars 2017

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, celui qui est passé par la case "GO" du Club Med avant de rejoindre France Football puis L'Équipe, RTL, M6 et Canal+ depuis 2009, a ensuite envoyé deux messages pour commenter la dernière liste de Didier Deschamps. Avec les premières convocations de Kylian Mbappé, Benjamin Mendy et Florian Thauvin, qu'il salut, le sélectionneur "innove", ce qui le réjouit.

Ravi des sélections de @KMbappe @benmendy23 et @FlorianThauvin . Tellement méritées. DD innove c'est chouette — Pierre Ménès (@PierreMenes) 16 mars 2017

Également "content" pour Corentin Tolisso, lui aussi novice à ce niveau, "Pierrot" pour les intimes exprime enfin sa déception pour Alexandre Lacazette, non retenu en dépit de son statut de meilleur buteur français de la Ligue 1 (22 buts en 23 matches). L'attaquant Lyonnais reste devancé au poste d'avant-centre par Olivier Giroud, Kévin Gameiro et l'intouchable Antoine Griezmann.

Très content aussi pour @CorentinTolisso (désolé j'ai que 140 signes) et très déçu pour @LacazetteAlex — Pierre Ménès (@PierreMenes) 16 mars 2017