publié le 09/03/2017 à 10:52

C'est la première fois en Ligue des champions qu'un club est éliminé après avoir gagné 4-0 au match aller. Le PSG est entré dans l'histoire ce mercredi 8 mars 2017, à cause d'une défaite. "Inqualifiable" selon L'Équipe, "Le crash" pour Le Parisien, un "Cauchemar" pour Ouest-France, les joueurs d'Unaï Emery ont subi une véritable humiliation au Camp Nou, où le FC Barcelone s'est imposé sur le fil 6 buts à 1, un score qui leur a permis de se qualifier, au détriment du PSG, qui se voyait déjà en quarts de finale. Comment expliquer ce naufrage ? Les spécialistes parlent d'abord d'une mauvaise stratégie.



"Au début du match, la position très basse et défensive de l'équipe n'a pas mis les joueurs en confiance", estime Lilian Thuram. "Quand vous rentrez au vestiaire à 2-0 contre vous, forcément, les émotions positives sont du côté de Barcelone, et on commence à avoir un grand doute côté parisien", poursuit le champion du monde 1998.

Sur les 6 buts encaissés, il y a 4 erreurs monumentales, c'est beaucoup trop Pierre Ménès Partager la citation





Pour lui, cette stratégie de défense pour peut-être tenter de contre-attaquer n'était pas adaptée. "C'est un mauvais choix. Quand vous avez gagné 4-0 à la maison, la première des choses qu'il faut éviter c'est que l'autre équipe en face ait l'espoir de revenir. Il fallait les agresser, comme au match aller". Ce sentiment est également partagé par Pierre Ménès, le journaliste de Canal Plus, qui pointe aussi des fautes individuelles. "Sur les 6 buts encaissés, il y a 4 erreurs monumentales, c'est évidemment beaucoup trop".

Pour Pierre Ménès, "cet échec en 8èmes de finale, qui fait suite à plusieurs échecs en quarts de finale, montre que l'effectif dans sa globalité n'a pas le niveau pour aller au-delà. Donc si les dirigeants veulent passer au-dessus, il va falloir changer les joueurs et se poser des questions sur certains joueurs, notamment Thiago Silva qui a été tout sauf un capitaine et un guide hier soir. Il a fait une prestation assez lamentable", juge le journaliste.

Dans des matchs comme ça, tous les joueurs doivent avoir un égo extrêmement fort et un caractère trempé Lilian Thuram Partager la citation





Qu'a-t-il manqué à l'équipe parisienne ? "Des joueurs qui ont la capacité de se révolter", indique Lilian Thuram. "Hier soir, le joueur le plus intéressant à ce niveau-là c'était Neymar. On l'a vu faire des choses extrêmement dangereuses, comme un tacle dans la surface de réparation contre un de ses coéquipiers en équipe nationale. Ça prouve qu'il avait vraiment envie de gagner, et c'est vrai que dans la déroute de mercredi soir, on n'a jamais vu un joueur du PSG s'énerver avec ses coéquipiers, et cela manque dans des matchs comme ça. Tous les joueurs doivent avoir un égo extrêmement fort et un caractère trempé", explique l'ancien barcelonnais.