Lille officiellement maintenu en Ligue 1 par la DNCG

et AFP

publié le 06/06/2018 à 03:55

Lille jouera bien en Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Le club, qui s'était maintenu sportivement, sera donc dans l'élite du football français en 2018/2019, a confirmé mardi 5 juin le gendarme financier du football français, la DNCG, qui a accompagné cette décision d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation.



"Les réponses" apportées par le club ont été "conformes aux exigences" de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), "qui a décidé de confirmer le maintien du Losc en L1, de lever l'interdiction de recrutement, d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation dans le cadre tel que présenté par le club au titre de son budget 2018/19", a expliqué son président Jean-Marc Mickeler. "Comme c'est le cas pour l'ensemble des clubs faisant l'objet d'un encadrement, nous reverrons le club en audition en octobre", a précisé le président de la DNCG selon qui "l'argent est dans les comptes de façon à ce que le Losc puisse faire face à ses besoins de trésorerie dans le cadre du budget 2018-2019 et de la saison 2018-2019".



Le Losc, qui a terminé la saison à la 17e place alors qu'il visait le top 5, a connu une année calvaire avec le départ dès l'automne de son entraîneur phare Marcelo Bielsa, puis une interdiction de recrutement décidée cet hiver par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en raison de garanties financières insuffisantes. Dans l'immédiat, la première interrogation sera de savoir si l'entraîneur qui a maintenu le club, Christophe Galtier, va rester ou non en poste.