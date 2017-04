La Ligue 1 s'appellera "Ligue 1 Conforama" à partir de la saison 2017/2018

publié le 20/04/2017 à 18:07

Peu à peu, le namling s'étend sur le sport et le football français. Après la "Domino's Ligue 2", le "Matmut Atlantique" de Bordeaux, le stade "Orange Vélodrome" de Marseille ou "l'AccorHotels Arena" de Bercy, il va falloir s'habituer à l’appellation "Ligue 1 Conforama" dans les contenus de ses organisateurs et diffuseurs au moins, à partir de la saison prochaine. Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP), l'a annoncé jeudi 20 avril à l'occasion d'une conférence de presse.



"Nous ne communiquerons pas le montant du naming mais néanmoins nous sommes très contents, c'est le plus gros montant de naming pour une compétition en France", a-t-il ajouté. Cette pratique consistant à adosser le nom d'une marque à une entité sportive, enceinte ou club, en échange de revenus financiers, se généralise partout dans le monde, et en France depuis la fin des années 2000.



Ce n'est toutefois pas la première fois que le championnat de France de football de 1re division se voit une marque apposée. Ce fut le cas entre 2002 et 2008 avec l'opérateur de téléphonie mobile et fournisseur d'accès internet Orange. Neuf ans après la fin de ce partenariat, la LFP a donc retenu pour trois saisons l'offre de l'enseigne polyvalente Conforama, qui appartient au groupe Steinhoff, 2e fournisseur de meuble en Europe derrière Ikea.