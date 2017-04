publié le 12/04/2017 à 17:30

L'excitation précédent l'opposition entre deux équipes jeunes, talentueuses, joueuses, portées vers l'attaque a laissé place à d'autres sentiments, de l'anxiété au dépit en passant, bien sûr, par de nombreuses interrogations. 22 heures après son coup d'envoi initial, le quart de finale entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco se joue bien ce mercredi 12 avril à 18h45, sur la pelouse du Signal Iduna Park.



Dans quel état psychologique Thomas Tuchel et ses joueurs sont-ils au lendemain de l'attaque de leur bus ? Sont-ils en mesure de disputer un match de ce niveau ? Amoindris ou galvanisés ? Comment réagiront les supporters allemands ? La Sûdtribune, ce mur jaune impressionnant, pourra-t-elle porter son équipe pour lui permettre de résister à l'armada offensive monégasque ? Quoi qu'il arrive, ce début de soirée sera particulier.

En ce qui concerne la composition des 11 de départ, le défenseur espagnol Marc Bartra, touché par les éclats des vitres du bus, est remplacé par l'international allemand Matthias Ginter. Côté monégasque, l'Italien Anbdrea Raggi supplée Benjamin Mendy, bel et bien forfait en raison de douleurs au psoas. C'est un coup dur de plus pour le leader de Ligue 1, déjà privé de Tiémoué Bakayoko (suspendu) et Djibril Sidibé (appendicite).

Les équipes de départ :

Borussia Dortmund : Bürki - Ginter, Sokratis, Bender - Piszczek, Kagawa, Weigl, Schmelzer - Dembélé, Aubameyang, Guerreiro



Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (cap), Mbappé

Le film de l'avant-match :

18h45 - C'est parti, le Borussia a donné le coup d'envoi, sous une pluie fine.



18h44 - Fin de la musique de la Ligue des champions, les deux équipes se mettent en place, le sport va pouvoir reprendre ses droits.



18h42 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



18h40 - La Südtribüne se pare sobrement de jaune et noir.



18h36 - L'hymne du Borussia, le "You'll never walk alone" également entendu à Liverpool, retentit au Signal Iduna Park. L'émotion est palpable.

You'll never walk alone résonne dans le Mur Jaune ! #BVBASM pic.twitter.com/osXVJvRsni — Michaël Lefebvre (@MIKL06) 12 avril 2017

18h31 - Les joueurs sont rentrés aux vestiaires.



18h28 - Le gardien du Borussia Roman Bürki s'est échauffé avec un maillot de Marc Bartra.



18h23 - Lors du 1er quart de finale aller, mardi 11 avril, le Barça a reçu une nouvelle leçon, à Turin.



18h17 - Tous les joueurs sont toujours à l'échauffement.



18h10 - Les joueurs du Borussia sont arrivés sur la pelouse pour leur échauffement.

18h05 - S'il est seulement 4e de Bundesliga après 28 journées sur 34, le Borussia est invaincu sur sa pelouse en championnat depuis mai 2013.



17h58 - Les remplaçants monégasques : De Sanctis, Jorge, Dirar, Diallo, Ndoram, Cardona, Germain.



17h53 - Et voilà le 11 de départ de Monaco, avec Raggi à la place de Mendy : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (cap), Mbappé



17h50 - Le 11 de départ de Dortmund est connu, c'est bien Ginter qui remplace Bartra : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl, Bender - Dembélé, Guerreiro, Kagawa - Aubameyang.



17h45 - Le nom de Marc Bartra ne figue pas seulement sur des maillots jaune et noir.

17h40 - Marc Bartra, le défenseur espagnol du Borussia touché par des bris de vitres lors de l'attaque du bus, va bien. Il a été opéré du radius droit et du poignet gauche.

17h36 - 7 joueurs monégasques pénètrent sur la pelouse. Ils sont acclamés par le parcage monégasque et le public allemand.



17h33 - Le bus du Borussia vient d'arriver au stade.



17h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce quart de finale aller de Ligue des champions si particulier, au lendemain de son report après les explosions qui ont frappé le bus du Borussia.