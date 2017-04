publié le 17/04/2017 à 18:35

Un match dans leur championnat respectif ce week-end et les voilà déjà de retour. Une semaine seulement après les manches aller, les huit candidats au dernier carré de cette 62e édition de la Ligue des champions reviennent mardi 18 et mercredi 18 avril pour en découdre, avec l'espoir de convertir l'avantage acquis au match aller pour les uns, d'inverser une tendance mal embarquée pour les autres.



À Barcelone, le mot "remontada" revient ainsi dans toutes les bouches. Le peuple catalan veut croire en un nouvel exploit après la leçon reçue à Turin (3-0). Cette Juve se laissera-t-elle renverser aussi incroyablement que le PSG le mercredi 8 mars dernier (6-1) ? Le retour dans l'entrejeu de Sergio Busquets transfigurera-t-il Lionel Messi et ses partenaires ? Réponse lors de la deuxième soirée au programme, à partir de 20h45.

Si le public français aura sans doute un œil ou une oreille au Camp Nou, il sera au même moment d'abord rivé sur le stade Louis-II de Monaco. Huit jours se sont écoulés depuis l'attaque du bus de Dortmund aux explosifs, sept depuis le quart de finale aller remporté par le club de la Principauté en Allemagne (2-3). Ces trois nouveaux buts inscrits à l'extérieur placent les hommes de Leonardo Jardim en position idéale. Mais attention à la réaction d'un Borussia touché dans sa chair. La France n'a plus placé de représentant en demies depuis Lyon en 2010.

Leicester n'a pas dit son dernier mot

Le Real Madrid et le Bayern Munich, eux, squattent le top 4 sans discontinuer depuis cinq ans. Cette fois, l'un des deux géants (onze sacres pour le premier, le record, cinq pour le second) restera à quai. En Allemagne, les Bavarois ont manqué le penalty du 2-0 avant de se faire punir par Cristiano Ronaldo (1-2). Une fois de plus, le spectacle s'annonce grandiose, quel que soit le scénario.



La dernière affiche semble la plus serrée sur le papier. S'ils n'ont pas pris de buts face à Leicester à Vicente-Calderon, l'Atlético de Madrid et Antoine Griezmann n'ont marqué qu'une fois, grâce au Français sur penalty (1-0). Au tour précédent, les Foxes étaient parvenus à remonter une défaite (2-1) à Séville. Pour leur première participation à l'épreuve reine, déjoueront-ils à nouveau les pronostics ?



Les demi-finales sont prévues les 2 et 3 mai pour les matches aller, les 9 et 10 mai pour les matches retour (tirage au sort vendredi 21 avril). La finale aura lieu le samedi 3 juin à Cardiff.

Ligue des champions : le programme des quarts de finale retour

Mardi 18 avril (20h45) :

Real Madrid - Bayern Munich (2-1 à l'aller pour le Real)

Leicester - Atlético de Madrid (0-1)



Mercredi 19 avril (20h45) :

Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

FC Barcelone - Juvenbtus Turin (0-3)