Toni Kroos au duel avec Thomas Müller en août 2015 an amical

publié le 12/04/2017 à 20:00

Depuis cinq ans, ils sont systématiquement au rendez-vous des demi-finales, avec le FC Barcelone. Le club espagnol dispute même son 7e quart de suite dans l'épreuve reine, et qu'il a remporté à 11 reprises depuis sa création en 1956. Le Bayern Munich et ses cinq succès en 10 finales reçoit le Real Madrid, tenant du titre, pour la manche aller d'un choc à ne pas manquer.



D'un côté, le quadruple champion d'Allemagne en titre, entraîné depuis l'été dernier par celui qui a conquis en 2014 la 10e Coupe aux grandes oreilles du Real, l'Italien Carlo Ancelotti, De l'autre son élève à Madrid, Zinédine Zidane, lauréat dès sa première tentative. D'un côté les Manuel Neuer, Xabi Alonso, Arjen Robben, Franck Ribéry (de retour en grande forme), Thoma Müller... De l'autre la "BBC" composée de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema, mais aussi le capitaine légendaire Sergio Ramos, Toni Kroos ou Luka Modric. Un duel de géants. Un combat de titans avec à la fin un super-favori au tapis.



Ce quart de finale aller marque la 23e rencontre en compétitions européennes entre les deux clubs. Il s'agit de l'affiche la plus récurrente de l'histoire du football continental. S'ils ne se sont jamais affrontés en finale, plusieurs duels sont restés dans les mémoires, à l'image du dernier en 2014 avec un 4-0 infligé par les Madrilènes à Munich.