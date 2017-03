publié le 14/03/2017 à 20:15

Depuis l'éviction de Claudio Ranieri, dans la foulée de la défaite 2-1 sur la pelouse du FC Séville au match aller, Leicester va mieux en championnat (15e). Désormais conduits par Craig Shakespeare, ancien adjoint de l'entraîneur italien qui les a conduit à un épatant titre de champion la saison passée, les Foxes de Jamie Vardy et Riyad Mahrez ont les moyens de se hisser en quarts de finale de la prestigieuse Ligue des champions dès leur première participation.



Sur la papier, la partie s'annonce indécise face à des Andalous auteur d'une excellente saison (3es de Liga). Jorge Sampaoli peut compter sur sa colonie française, d'Adil Rami à Wissam Ben Yedder en passant par Steven N'Zonzi et Samir Nasri. Sextuple vainqueur de la Ligue Europa, le Séville FC n'a atteint le top 8 de la "grande" coupe d'Europe qu'à une reprise, en 1958.

Dans l'autre rencontre de la soirée, la Juventus Turin s'élance avec deux buts d'avance marqués à l'extérieur face au FC Porto. Dans ces conditions, une élimination du finaliste de l'édition 2015 serait un coup de tonnerre. Mais la "remontada" réussie par le Barça contre le PSG (6-1) est venue rappeler, si besoin était, que tout reste possible.

Ligue des champions : programme et résultats

8es de finale aller :

14 février :

Benfica - Borussia Dortmund : 1-0

PSG - FC Barcelone : 4-0



15 février :

Real Madrid - Naples : 3-1

Bayern Munich - Arsenal : 5-1



21 février :

Manchester City - AS Monaco : 5-3

Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid : 2-4



22 février :

FC Porto - Juventus Turin : 0-2

FC Séville - Leicester : 2-1



8es de finale retour :



7 mars :

Naples - Real Madrid : 1-3, le Real qualifié

Arsenal - Bayern Munich : 1-5, le Bayern qualifié



8 mars :

Borussia Dortmund - Benfica : 4-0, le Borussia qualifié

FC Barcelone - PSG : 6-1, le Barça qualifié



14 mars :

Juventus Turin - FC Porto

Leicester - FC Séville



15 mars :

AS Monaco - Manchester City

Atletico de Madrid - Bayer Leverkusen



Quarts de finale :

Aller : 11-12 avril

Retour : 18-19 avril



Demi-finales :





Aller : 2-3 mai

Retour : 9-10 mai



Finale :





Samedi 3 juin à Cardiff