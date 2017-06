publié le 21/06/2017 à 15:52

Plus que les autres joueurs sur le terrain, la plupart des buteurs sont logiquement focalisés sur leur statistiques personnelles. Obsédés à l'idée de marquer le plus possible, et de trôner au sommet des classements en la matière, ils n'hésitent pas souvent à négocier des primes liées à leur nombre de buts marqués ou à un éventuel titre de meilleur buteur du championnat. Robert Lewandowski l'a réussi en championnat d'Allemagne en 2014 avec le Borussia Dortmund et en 2016 avec le Bayern Munich. Mais en 2017, le Polonais s'est fait coiffer sur le fil d'une unité par son successeur à la pointe du BvB, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (31 réalisations contre 30).



Le natif de Varsovie ne l'a pas caché depuis dans la presse allemande : il a ressenti de la "colère" après la perte de ce titre, dans la foulée d'une victoire (4-1) du Bayern sur Fribourg au cours de laquelle il n'a pas trouvé le chemin des filets. Pis, il a avoué que son équipe l'avait "déçue". Un sentiment atténué depuis mais rappelé par son agent mardi 20 juin dans les colonnes de Kicker. Lewandowski en a voulu à ses partenaires et son entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Ces propos n'ont pas manqué de relancer l'hypothèse d'un départ de Bavière après trois saisons. Premier club à s'engouffrer dans la brèche, les Anglais de Chelsea, à la recherche d'un successeur à Diego Costa. L'Espagnol semble proche d'un retour à l'Atlético de Madrid, qui le recruterait pour quelque 55 millions d'euros puis le prêterait jusqu'en janvier. Costa (28 ans) n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte, notamment en raison de son comportement.



Selon le Daily Mirror, Chelsea serait sur le point de formuler une offre pour Lewandowski. Parallèlement, les Blues gardent un œil sur d'autres attaquants, le Belge Romelu Lukaku (Everton), l'Italien Andrea Belotti (Torino), l'Espagnol Alvaro Morata (Real Madrid) ou le Chilien Alexis Sanchez (Arsenal). Le grand jeu des chaises musicales en attaque ne fait que commencer.