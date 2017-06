publié le 13/06/2017 à 19:27

Accueilli en rock star lundi 12 juin à l'aéroport Ataturk d’Istanbul, Mathieu Valbuena deviendra dans quelques semaines bien le deuxième Français à porter les couleurs de Fenerbahçe après Nicolas Anelka (2005-2006). Au lendemain de l'arrivée du milieu offensif de 32 ans en Turquie, l'Olympique Lyonnais a confirmé le transfert pour un montant de 1,5 million d'euros, auquel pourront s'ajouter des bonus d'un million d'euro au maximum.



Arrivé à l'OL en provenance du Dynamo Moscou à l'été 2015, Valbuena percevait le plus gros salaire du club rhodanien - environ six millions d'euros annuels. Il a marqué 10 buts en 43 matches toutes compétitions confondues la saison passée, contribuant à la 4e place en Ligue 1 et au parcours en Europa League conclu par une demi-finale. "Le club remercie Mathieu Valbuena pour tout ce qu'il a apporté à l'OL et il lui souhaite la meilleure réussite pour la suite de sa carrière", a déclaré l'OL dans un communiqué.

Le passage à Lyon de l'ancien marseillais (2006-2014) restera marqué par l'affaire, extra-sportive, de chantage à la vidéo intime dont il était victime. Elle lui a coûté sa sélection en équipe de France pour l'Euro 2016, comme pour Karim Benzema, mis en examen dans ce dossier.