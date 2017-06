publié le 12/06/2017 à 14:44

L'aventure lyonnaise de Mathieu Valbuena va prendre fin dans les prochaines heures. Deux ans après son départ de Russie (Dynamo Moscou) et son retour en Ligue 1, le milieu offensif de 32 ans devrait porter la saison prochaione les couleurs de Fenerbahçe. Un "accord de principe" a été conclu lundi 12 juin entre le club turc et l'Olympique Lyonnais, a annoncé le "Fener" dans un communiqué publié sur son site.



Le contrat de l'international français (dernière de ses 52 sélections le 11 octobre 2015) avec l'OL arrivait à expiration dans un an, mais le plus gros salaire du club - environ six millions d'euros annuels - va donc partir plus tôt que prévu et conserver des émoluments conséquents. Dans la matinée de lundi, l'intéressé a publié une photo de lui à l'aéroport avec le message "Départ pour Istanbul". Ces derniers jours, il s'était abonné au compte Twitter de sa future équipe, qui compte déjà dans ses rangs les Néerlandais Robin Van Persie et Grégory Van der Wiel, notamment.

Départ pour Istanbul ... ¿¿ ¿¿ pic.twitter.com/CdQ02TJNqN — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 12 juin 2017

Selon l'agence privée Dogan, il devrait atterrir à Istanbul à 15h30 et se soumettre à des contrôles de santé dès mardi matin. En dépit de blessures et de soucis extra sportifs avec l'affaire de chantage à la vidéo intime à son encontre, Valbuena sort d'une saison honorable avec Lyon. En 43 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 10 fois, le meilleur total de sa carrière, période marseillaise y compris (2006-2014), et délivré 8 passes décisives.