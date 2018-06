publié le 07/06/2018 à 14:59

Qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid, avec la lourde tache de succéder à Zinédine Zidane ? Une semaine jour pour jour après l'annonce choc du départ du Français de 45 ans, le club espagnol n'a toujours pas trouvé la perle rare. Surtout, les déconvenues se sont enchaînées sur les hommes placés en tête de liste.



Un an plus âgé que "Zizou", l'Argentin Mauricio Pochettino, passé par l'Espanyol Barcelone en tant que coach et par le PSG en tant que joueur, préfère rester à Tottenham, où il vient de prolonger jusqu'en 2023. L'Italien Massimiliano Allegri (50 ans) est bien à la Juventus Turin. Le sélectionneur de l'Allemagne Joachim Löw (58 ans) se focalise sur le Mondial en Russie.

Antonio Conte, Guti, Michael Laudrup, Michel, Fernando Hierro, Clarence Seedorf. Voici les six noms qui restent avancés par les médias ibériques. Beaucoup d'anciens de la maison mais aucun premier choix et un nom particulièrement surprenant, celui de Michel (55 ans). Au sortir d'un échec cuisant avec l'OM (2015-2016), l'Espagnol s'est ensuite sauvé avec Malaga... avant d'être de nouveau limogé en janvier dernier.

Conte par défaut ?

L'Italien Conte (48 ans) semble une piste crédible. Poussé dehors par Chelsea après deux saisons et un titre de champion d'Angleterre en 20107, il avait auparavant redonné quelques couleurs à la Squadra Azzura, après trois titres de champion national avec la Juventus Turin. Son tempérament peut toutefois s'avérer être perçu comme un frein par les dirigeants madrilène.



Le Danois Laudrup (53 ans), milieu du Real de 1994 à 1996, n'a entraîné que des clubs de second plan depuis sa reconversion en 2000 (Brondby, Getafe, Spartak Moscou, Majorque, Swansea). Ces dernières années, il a officié au Qatar. Mythique défenseur des "Merengues" (1989-2003), l'Espagnol Hierro (50 ans) n'a été coach qu'en deuxième division, au Real Oviedo. L'ancien milieu Néerlandais Seedorf (42 ans) a débuté sur le banc du Milan AC en 2014 mais n'a tenu que quatre mois avant d'être écarté. Il vient d'être relégué avec La Corogne.