Zidane quitte le Real Madrid : "Je suis tombé de ma chaise", avoue Lizarazu

"Je suis tombé de ma chaise !" Il a beau le connaître par cœur, Bixente Lizarazu n’avait pas vu venir ce nouveau dribble déroutant de Zinédine Zidane, qui a décidé de quitter le Real Madrid sur une troisième Ligue des champions consécutive. "Il a peut-être l’impression qu’il est allé au bout de ce qu’il pouvait faire avec cette équipe. C’est quelqu’un qui est très perfectionniste. Qui a envie de faire progresser son équipe. Après avoir gagné trois Ligues des champions, c’était difficile d’aller plus loin."



Même s’il semblait heureux, l’exigence du Real Madrid a pu provoquer "une usure" confie son ancien coéquipier. "Quand tu sens que tu ne peux pas faire mieux, tu te dis que c’est peut-être mieux de sortir de façon royale."

La Ligue des champions remportée masque d’ailleurs une saison plus compliquée que les autres, où tout n’a pas été parfait, entre la quatrième place en championnat et l’élimination en Coupe du Roi face au modeste club de Leganés. "Au Real, on ne supporte pas de ne pas être premier. La pression est terrible. Quand on a fait deux ans et demi comme on a fait, c’est exceptionnel."

Un avenir "dans un très grand club"

L’ombre Zidane plane désormais sur l’équipe de France. "Il est probable qu’il y ait des spéculations. Mais lui, il a arrêté avec le Real Madrid, sans se projeter sur autre chose." Son futur s’écrit désormais au conditionnel. Mais, à coup sûr, "dans un autre très grand club", assure Bixente Lizarazu. Ou une grande sélection ?