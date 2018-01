publié le 12/01/2018 à 13:33

Des tractations avancent certainement en coulisses, mais au 12e jour de ce marché hivernal des transferts 2018 aucun joueur n'a encore quitté le PSG.



Le Brésilien Lucas n'est pas intéressé par le projet nantais. Hatem Ben Arfa s'entête et souhaite aller au bout de son contrat, en juin prochain, alors qu'il ne joue plus depuis avril dernier. L'Argentin Javier Pastore a semé le trouble jeudi 11 janvier en assurant qu'il ne souhaitait pas partir et même "finir sa carrière" dans la capitale.

Comment Paris va-t-il donc s'y prendre pour respecter les règles du fair-play financier imposées par l'UEFA ? Est-il réellement obligé de vendre cet hiver, ou au moins d'alléger sa masse salariale en prêtant un ou plusieurs éléments ? L'Argentin Angel Di Maria est-il toujours candidat au départ ? Autant de questions qui conditionneront l'arrivée, souhaitée par l'entraîneur Unai Emery, d'un milieu défensif de métier.

Durant les derniers jours de 2017, le nom de Lassana Diarra était revenu avec insistance. Avantages de s'attacher les services de l'ancien Marseillais : il ne coûte aucun centime en transfert depuis la rupture de son contrat avec Al-Jazira, et peut disputer la Ligue des champions avec le PSG. Inconvénients : à 32 ans, il n'a joué que cinq matches dans un championnat mineur depuis février, et son genou gauche inquiète par ailleurs.

Seri éligible en Ligue des champions

Selon Le Parisien du vendredi 12 janvier, les dirigeants parisiens seraient ainsi sur le point d'abandonner cette piste. Leur nouvelle cible ? Le joueur ivoirien de Nice Jean-Michaël Seri. Plus jeune (26 ans), le milieu d'1,68 m est lui aussi admissible en Ligue des champions, en vertu de l'article 42.07 du règlement de l'UEFA - un joueur ayant disputé les barrages (avec Nice) est "exceptionnellement" habilité à jouer ensuite avec un second club si le premier a été éliminé.



Bien connu du directeur sportif du PSG Antero Henrique, qui l'a croisé à Porto en 2012-2013, Seri possède donc le profil idéal pour doubler le poste de sentinelle et suppléer une absence de Thiago Motta (35 ans). Double problème : Nice a fixé sa clause libératoire à 40 millions d'euros. Paris ne serait disposé à n'en aligner que 25. Qu'il faut déjà trouver.