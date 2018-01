publié le 11/01/2018 à 15:59

La fin de l'aventure parisienne de Javier Pastore semble se préciser. Plusieurs médias avaient laissé entendre en début de semaine que le retard de l'Argentin de 28 ans à la reprise en ce début d'année 2018 était dû à sa volonté de quitter la capitale cet hiver. Mercredi 10 janvier, le capitaine du PSG Thiago Silva a confirmé la rumeur.



"Pastore, je crois qu'il a dit au club qu'il voulait partir et qu'à la fin ils n'ont pas trouvé un accord", a déclaré le défenseur central brésilien à l'issue de la victoire à Amiens (0-2) en quart de finale de Coupe de la Ligue. De quoi relativiser les propos du milieu offensif à Yahoo Sport trois jours plus tôt : "J'aime Paris, j'aime le PSG (...). J'étais le premier à croire en ce projet (en juillet 2011, ndlr) et croyez-moi, j'étais et je lui serai toujours fidèle".

Seulement titularisé à huit reprises en championnat lors des 19 premières journées de cette saison 2017-2018, en cas d'absences au milieu et jamais lors des grandes affiches, le numéro 27 souhaite gagner du temps de jeu pour s'assurer une place dans les 23 qui iront au Mondial en Russie avec l'Argentine. L'Inter Milan tient la corde pour le récupérer mais ne souhaite pour l'instant qu'un prêt alors que Paris a besoin de liquidités.

Trapp semble s'être fait une raison

Lui aussi en manque de temps de jeu, Kevin Trapp a pour sa part livré un discours difficile à interpréter, mercredi 10 janvier. "Pour l'instant je suis toujours à Paris et si rien ne va changer ça va être le cas jusqu'à la fin de la saison", a déclaré le gardien allemand de 27 ans, tout en rappelant qu'il ne jouait "pas assez" (cinq titularisations, deux en championnat, trois dans les coupes).



Visiblement, le numéro 2 dans la hiérarchie derrière Alphonse Areola se fait une raison à l'idée de rester. Il jouera tous les matches de coupes, et peut-être quelques matches de Ligue 1 comme contre Troyes et Caen. Le PSG ne peut pas le laisser partir sous peine de se retrouver démuni en cas de blessure d'Areola. En outre, Rémy Descamps (21 ans), numéro 3 au poste, a été prêté à Tours (L2).

Ben Arfa ne partira pas

Dernière information mercato concernant le PSG : Hatem Ben Arfa n'a pas décidé de rester par raison mais par choix délibéré. C'est ce qu'indique Le Parisien. L'attaquant de 30 ans, black-listé depuis le 5 avril, préfère aller au bout de son contrat le 30 juin prochain et toucher son salaire même s'il ne joue pas. Son objectif serait de se préparer au mieux physiquement et de trouver un nouveau club la saison prochaine.