publié le 08/01/2018 à 12:55

Canet-en-Roussillon, Saint-Lô, Biesheim (National 3, anciennement CFA2, l'équivalent de la 5e division), Colomiers, Granville, Épinal, Saint-Brieuc (National 2), Concarneau, Grenoble, Chambly et Les Herbiers (National). Voici les 11 "petits" clubs qui ont obtenu samedi 6 et dimanche 7 janvier le droit de participer aux 16es de finale de la Coupe de France. Mention spéciale à Granville, tombeur des Girondins de Bordeaux.



Ils s'y frotteront peut-être à l'un des 20 clubs professionnels encore en lice - 14 de Ligue 1 (Caen, Guingamp, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, le PSG, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Troyes) et 6 de Ligue 2 (Auxerre, Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Lorient, Sochaux et Tours). Les matches auront lieu les mardi 23 et mercredi 24 janvier (horaires à déterminer).

Canet-en-Roussillon, Saint-Lô et Biesheim "Petits Poucets"

Le tirage au sort, lui, est prévu lundi 8 janvier à partir de 20h, une heure avant le coup d'envoi du dernier 32e de finale, Lens (L2) - Boulogne-sur-Mer (N). Houilles et Still, clubs de Régional 3 (8e division), ont donc abandonné leur statut de "Petit Poucet" à Canet-en-Roussillon, Saint-Lô et Biesheim.

Certains dirigeants préfèrent tomber sur un "très gros" comme le PSG ou l'OM pour jouer le match de leur vie, d'autres espèrent un tirage plus clément qui leur permettrait plus sûrement de prolonger l'aventure. L'an passé, Avranches (3e division) et Fréjus - Saint-Raphaël (4e division) s'étaient hissés jusqu'en quart de finale.

Coupe de France : les résultats des 32es de finale

L1 : Ligue 1 (1re division)

L2 : Ligue 2 (2e division)

N : National (3e division)

N2 : National 2 (4e division)

N3 : National 3 (5e division)

R1 : Régional 1 (6e division)

R2 : Régional 2 (7e division)

R3 : Régional 3 (8e division)



Samedi 6 janvier :



Avallon (N3) - Chambly (N) : 0-2

AS Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) : 1-2 a.p.

Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) : 1-5

Hazebrouck (R1) - Caen (L1) :

Le Mans (N2) - Lille (L1) : 2-4

Chartres (N2) - Tours (L2) : 1-2

CA Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) : 1-1 (a.p. 4 t.a.b 2)

Saint-Lô (N3) - Aubervilliers (N3) : 2-1

Houilles (R3) - Concarneau (N) : 0-2

Saint-Malo (N2) - Châteauroux (L2) : 1-2

Colomiers (N2) - Le Puy (N2)

Yzeure (N2) - Monaco (L1)

Toulouse (L1) - Nice (L1) : 1-0

Canet-en-Roussillon (N3) - Imphy Decize (R1) 3-0

Angoulême (N3) - Les Herbiers (N) 1-2

Guingamp (L1) - Niort (L2) 1-0

Gazélec Ajaccio (L2) - Grenoble (N) : 1-2

Entente SSG (N) - Epinal (N2)

Nancy (L2) - Lyon (L1) : 2-3



Dimanche 7 janvier :



Saint-Etienne (L1) - Nîmes (L2) : 2-0

Granville (N2) - Bordeaux (L1) : 2-1 a.p.

Strasbourg (L1) - Dijon (L1) : 3-2 a.p.

Marseille (L1) - Valenciennes (L2) : 1-0 a.p.

Angers (L1) - Lorient (L2) : 0-2

Still (R3) - Troyes (L1) : 0-1

Sochaux (L2) - Amiens (L1) : 6-0

Senlis (N3) - Nantes (L1) : 0-4

Fleury (N2) - Biesheim (N3) : 0-1

Dunkerque (N) - Metz (L1) : 2-4

Vannes (N3) - Saint-Brieuc (N2) : 1-1 a.p. 3 t.a.b. à 5

Rennes (L1) - PSG (L1) : 1-6



Lundi 8 janvier :



21h00 : Lens (L2) - Boulogne-sur-Mer (N1)