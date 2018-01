publié le 11/01/2018 à 14:40

Après Paul Baysse, transféré de Malaga à Bordeaux mercredi 10 janvier, un autre expatrié français va-t-il effectuer son retour en Ligue 1 lors de ce mercato hivernal 2018, avec l'ambition d'aider un grand nom du football hexagonal à se redresser ? Yann M'Vila, lancé dans le milieu professionnel par Rennes en 2008, est la cible de Saint-Étienne, menacé par la relégation comme les Girondins (15es et 16es avec deux points d'avance sur le 19e, Angers).



Sélectionné à 22 reprises (un but) en équipe de France entre 2010 et 2012, le milieu défensif de 27 ans est même présent dans le Forez depuis quelques heures, selon plusieurs sources. Un accord contractuel aurait été trouvé, mais un point bloque la signature définitive.

M'Vila est en conflit avec son club actuel, le Rubin Kazan qu'il a rejoint en 2013. L'équipe russe ne lui a pas versé ses quatre derniers mois de salaire. L'affaire a été portée devant la Fifa, qui doit statuer, peut-être dans les prochains jours, et libérer le natif d'Amiens de son contrat.

Certificat de transfert provisoire ?

Selon L'Équipe de jeudi 11 janvier, deux avocats s'occupent de faire avancer le dossier, celui de M'Vila mais aussi celui de l'ASSE. Les deux parties espèrent que la Fifa puisse rapidement délivrer un certificat international de transfert provisoire avant de statuer sur le fond.



Le joueur d'1,82 m est sous contrat avec Kazan jusqu'à l'été 2020. En attendant une issue positive, le Congolais d'origine a visité le centre d'entraînement des Verts et rencontré Jean-Louis Gasset, qu'il a connu chez les Bleus lorsque ce dernier était adjoint de Laurent Blanc.



Le défenseur serbe de La Gantoise Stefan Mitrovic (27 ans) ayant finalement été recalé lors de la visite médicale, M'Vila serait la première recrue des Verts si tout se passe bien. Outre celles de Rennes et Kazan, il a aussi porté les couleurs de l'Inter Milan en 2014-2015 et de Sunderland en 2015-2016, à chaque fois lors de prêts.



En signant chez les Verts, il ambitionne secrètement de se remettre en lumière à l'approche du Mondial en Russie. Tout le monde est en droit de rêver.