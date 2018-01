publié le 09/01/2018 à 15:03

Le PSG parviendra-t-il à ses fins, vendre un joueur au même prix qu'il l'a payé cinq ans et demi plus tard ? Ne se montre-t-il pas trop gourmand ? Selon Le Parisien du mardi 9 janvier, le club de la capitale à fixé le prix du Brésilien Lucas entre 40 et 45 millions d'euros. Une somme qu'aucun club de Ligue 1 ne semble pouvoir aligner et qui refroidira probablement des candidats européens au regard de la situation de l'élément offensif d'1,72 m.



Sur le papier Lucas Rodrigues Moura da Silva, de son nom complet, reste un joueur à fort potentiel du haut de ses 25 ans, un international brésilien sélectionné à 35 reprises (4 buts), un homme décisif à 30 reprises (19 buts, 11 passes décisives) en 53 matches la saison passée, sa meilleure dans la capitale depuis son arrivée en janvier 2013 en provenance de Sao Paulo. Il avait été acheté 40 millions d'euros à l'été 2012.

Dans les faits, le numéro 7 du PSG n'est plus vraiment un joueur professionnel. L'ami de Neymar doit essentiellement se contenter des entraînements depuis le mois d'août et reste la plupart du temps chez lui, avec son nouveau né, lorsque Paris joue. 13 minutes à Metz, 25 à Montpellier, 14 à Dijon, 6 contre Nice, 18 à Angers et 9 à Strasbourg : son temps de jeu n'atteint même pas un match complet en cinq mois.

Liverpool comme destination la plus probable ?

Ces dernières semaines, plusieurs clubs se sont renseignés pour un prêt, conscients de l'intérêt du joueur de retrouver du temps de jeu en vue du Mondial en Russie. Nantes en France, Malaga ou Valence en Espagne.



Mais Paris a besoin de liquidités et souhaite en priorité un transfert sec. Dans ce cadre, des écuries chinoises restent intéressées. Encore faut-il que le droitier mette de côté l'intérêt sportif, ce qui semble impensable à 25 ans.



Le transfert de son compatriote Philippe Coutinho (même âge) au FC Barcelone va peut-être ouvrir une nouvelle perspective attrayante. Avec 120 millions d'euros (plus 40 de bonus éventuels) en caisse, Liverpool pourrait se positionner.



Toujours en Angleterre, Manchester United et José Mourinho auraient aussi un œil sur le rapide ailier. Mais là encore, c'est un prêt qui est souhaité. Fin du feuilleton au plus tard le 31 janvier.