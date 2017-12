publié le 19/12/2017 à 16:55

Sa philosophie, l'avenir d'Unai Emery, les premiers pas de Neymar, la menace du fair-play financier, le 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et le prochain mercato.



Antero Henrique, nommé directeur sportif du PSG le 2 juin dernier, balaye tous les sujets de l'actualité parisienne ce mardi 19 décembre dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France.

Information principale livrée par le Portugais de 59 ans : le milieu brésilien Wendel (20 ans, Flulinense) "ne viendra pas en janvier". C'est "un joueur que nous connaissons très bien", ne cache pas l'ancien dirigeant du FC Porto.



"Si l'on décide de conclure le transfert, ce sera seulement pour juillet". Selon Henrique, "une opportunité peut toujours arriver" concernant le poste de milieu défensif, "mais pour le moment nous n'avons pas de besoins".



Concernant l'avenir des Argentins Angel Di Maria - "un joueur magnifique, le meilleur au monde à son poste et dans son profil" - et Javier Pastore, le nouveau patron du secteur sportif parisien explique qu'il "faut tenir compte de trois parties : le PSG, les joueurs (qu'il qualifie de 'très importants'), et le marché". Le Brésilien Lucas a-t-il plus de chances de partir ? "Il ne m'a rien demandé".

Neymar est heureux, il aime le club et il est très bien ici Antero Henrique Partager la citation





Autre candidat au départ, Hatem Ben Arfa. "Je pense que très vite un accord va être trouvé", assure Henrique, qui estime qu'il "ne s'agit pas d'un grand problème, ce n'est pas si compliqué".



Celui qui a notamment recruté James Rodriguez, Radamel Falcao et Hulk à Porto balaie par ailleurs la rumeur d'une arrivée prochaine du gardien de l'Atlético de Madrid, Jan Oblak.



Enfin, à l'heure où le Corriere della Sera spécule sur un transfert l'été prochain de l'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala pour pallier au départ de Neymar au Real Madrid, Henrique se montre ferme.



Le Brésilien sera encore Parisien la saison prochaine "car il est heureux, il aime le club et il est très bien ici. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'équilibre".