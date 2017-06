publié le 21/06/2017 à 16:52

Quelques mots élogieux de son président et tout est effacé ? Au surlendemain de la prise de parole de Florentino Perez sur les ondes de la radio Onda Cero, Cristiano Ronaldo serait revenu sur sa volonté de quitter le Real Madrid cet été. Selon le site internet du quotidien AS, l'attaquant portugais de 32 ans a confié à certains de ses compatriotes présents en Russie pour la Coupe des confédérations qu'il avait apprécié ce qu'il avait entendu "dans le transistor". Et par conséquent qu'il aurait reconsidéré sa position.





Soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros et convoqué le 31 juillet par la justice espagnole en vue d'une mise en examen, "CR7", selon plusieurs médias espagnols et portugais, se serait senti injustement attaqué et lâché par son club depuis 2009. En cause, notamment, la comparaison entre le froid communiqué de défense envoyé par le Real et la campagne médiatique du FC Barcelone en faveur de Lionel Messi, lui aussi en délicatesse avec le fisc et qui a fini par être condamné à 21 mois de prison ferme. Une peine qu'il n’effectuera pas car elle inférieure à 2 ans.

En homme d'affaire averti, Perez n'a pas ménagé ses efforts pour brosser sa star dans le sens du poil sitôt sa réélection officialisée lundi 19 juin. Persuadé de son innocence, il a estimé que le quadruple Ballon d'Or est "beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux qui sont ici (...) Je veux parler avec Cristiano... j'ai une bonne relation avec lui. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de très bizarre pour qu'il parte". Quelques heures plus tard, le ministre espagnol du Budget, Cristobal Montoro, appelait de son côté les médias à respecter la présomption d'innocence. L'incendie est-il éteint ? Le PSG doit-il tirer une croix sur le joueur le mieux payé au monde ?