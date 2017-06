publié le 03/06/2017 à 19:45

D'un côté la meilleure attaque de la compétition (32 buts inscrits en 12 rencontres), conduite par le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Cristiano Ronaldo. De l'autre la défense la plus solide (seulement 3 buts encaissés), incarnée par son inoxydable gardien Gianluigi Buffon, en quête d'un premier sacre à 39 ans. Cette 62e finale de Ligue des champions, la 25e de l'ère moderne (depuis 1993) promet un choc de haute volée entre le club le plus titré, le Real (11), et l'équipe la plus malheureuse lors du dernier acte (6 défaites pour 2 succès, le dernier en 1996).



Pour le Real et Zinédine Zidane, l'enjeu est aussi de devenir les premiers à conserver le trophée depuis le Milan AC en 1990. Depuis, le même Milan en 1995, l'Ajax Amsterdam et la Juve les deux saisons suivantes et Manchester United en 2009 ont entretenu l'idée d'une malédiction pour le tenant du titre. Il y a un an, les Madrilènes s'étaient imposés face à leurs voisins de l'Atlético à l'issue de la séance de tirs au but (5-3, 1-1 après prolongation), dans un remake de l'édition 2014 (4-1 après prolongation). Entre temps, les Turinois s'étaient inclinés 3-1 à Berlin face au FC Barcelone.

Le film de la soirée :

20h24 - Zinédine Zidane n'a remporté la Ligue des champions qu'une fois en tant que joueur, en 2002 avec le Real.



20h16 - Cristiano Ronaldo peut rejoindre Clarence Seedorf, seul joueur à avoir remporté 4 fois la Ligue des champions.



20h05 - Gianluigi Buffon est le 3e plus vieux joueur à disputer une finale de C1 (39 ans et 4 mois) après Dino Zoff et Edwin van der Sar.



19h57 - La Juve est la première équipe à atteindre la finale sans perdre le moindre match depuis l'Atlético de Madrid en 2014.



19h50 - Le 11 de départ de la Juve : Buffon (cap.) - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sandro - Khedira, Pjanic - Alves, Dybala, Mandzukic - Higuain.



19h48 - Le 11 de départ du Real : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 62e finale de l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.