publié le 21/03/2017 à 15:10

Vue la foule et la longue file d'attente, il valait mieux s'armer de patience mardi 21 mars à l'ouverture de la billetterie de la rencontre de Coupe de France entre Avranches et le Paris Saint-Germain, qui se jouera le mercredi 5 avril prochain au stade Michel-d'Ornano de Caen (20.453 places). "Si nous avions eu 20.000 places de plus, nous les aurions toutes vendues", précise Gilbert Guérin, le président de l'US Avranches Mont-Saint-Michel.



"Pour nous, club de National (3e division, ndlr), c'était l'affiche rêvée", reprend Gilbert Guérin. "On a même inscrit sur notre bus 'rêvons éveillés', un clin d’œil au PSG, mais aussi parce que depuis le tirage au sort de ces quarts de finale, nous vivons un rêve éveillé. C'est plus fort qu'une récompense. C'est le match d'une vie pour les joueurs, mais aussi pour les dirigeants et les supporters".



Pour les 120 ans du club normand, mais aussi pour le centenaire de la Coupe de France, l'US Avranches Mont-Saint-Michel va donc avoir son heure de gloire même si, comme le rappelle Gilbert Guérin, "en onze ans, nous avons tout de même fait neuf 32es de finale. Ce qui prouve bien que nous sommes une terre de Coupe et que nous ne sommes pas là par hasard".

J'espère seulement que nous ne prendrons pas une valise Jean-Luc, supporter d'Avranches Partager la citation





Billets en main, Roger, 66 ans, fidèle supporter, ne voulait rater ce match sous aucun prétexte. "C'est fabuleux, nous allons voir Cavani, Di Maria et toutes les stars parisiennes, se réjouit-il. J'espère seulement que nous ne prendrons pas une valise". Jean-Luc, 48 ans, qui a été le premier à obtenir son précieux sésame, est quant à lui plus optimiste et parie sur un score de 1-0 pour les Parisiens. "Et si on en prend quatre, on ne sera pas plus mauvais que le Barça".

"Ce sera certainement la plus belle page de l'histoire du club", explique Régis, ancien joueur du club et aujourd'hui supporter inconditionnel. Avec son ami Jacques, ils ont également acheté l'écharpe collector de la rencontre et seront bien évidement présents à Caen pour assister à la rencontre. Loin de l'agitation de la billetterie, les joueurs, eux, se sont entraînés normalement, "même si la pression commence à monter de jour en jour", explique l'entraîneur Damien Ott. "L'objectif sera de savourer ces moments avec un stade plein. Après, tout reste permis si le PSG nous entrouvre la porte".

Coupe de France : le programme des quarts de finale

Mardi 4 avril :

18h00 : Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp (L1)

21h00 : Monaco (L1) - Lille (L1)



Mercredi 5 avril :

18h30 : Angers (L1) - Bordeaux (L1)

21h05 : Avranches (National) - PSG (L1)