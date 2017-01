Mercato : Morgan Sanson annoncé à l'OM

LE JOURNAL DU MERCATO - Le joueur de Montpellier pourrait arriver à Marseille en début de semaine selon "Téléfoot".

Crédit : JEFFROY GUY/SIPA Morgan Sanson sous les couleurs de Montpellier

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 14:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Morgan Sanson pourrait être la première recrue du Marseille version "Champions Project". Depuis l'arrivée du nouvel investisseur américain Franck McCourt, le 17 octobre dernier en remplacement de Margarita Louis-Dreyfus, plusieurs joueurs sont ciblés par l'Olympique de Marseille.



Le milieu international espoir français de 22 ans serait le premier d'entre eux à arriver à la Commanderie. L'équipe de Rudi Garcia est à la recherche d'un milieu de terrain puisque Lassana Diarra est sur le départ. Le prix du joueur formé au Mans est fixé à 12 millions d'euros par le président montpelliérain Louis Nicollin. Une somme que les dirigeants marseillais sont en capacité d'aligner. Morgan Sanson est plus qu'intéressé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. Tout comme Dimitri Payet.



Le dossier est donc bien avancé, ne reste plus qu'aux deux clubs à se mettre d'accord sur le montant exact de la transaction. Les premiers dires annoncent que le dossier sera bouclé en début de semaine prochaine. Marseille est en pole position pour recruter Sanson mais ne doit pas trop tarder, l'AS Rome et Watford (Angleterre) sont également intéressés par le profil du milieu français.