LE JOURNAL DU MERCATO - S'il ne confirme pas une offre de l'OM pour le milieu offensif de West Ham et des Bleus, l'entraîneur reconnaît que "bien évidemment", il le recrute "tous les jours" s'il en a la possibilité.

L'Olympique de Marseille est-il sur le point de réaliser le plus gros de ce début de mercato hivernal 2017, largement supérieur médiatiquement à l'arrivée de l'Allemand Julian Draxler au PSG ? L'annonce par l'entraîneur croate Slaven Bilic du refus de Dimitri Payet de jouer davantage pour West Ham semble être une première étape. L'OM aurait fait une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Il en faudra plus pour faire revenir le milieu offensif de 29 ans, au moins 30 pour faire revenir un joueur cédé pour moitié moins il y a 18 mois.

En fin de journée, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia s'est exprimé sur le sujet. S'il ne révèle pas grand chose, ni approche ni offre, il ne cache pas que l'un des meilleurs Bleu durant l'Euro lui plaît énormément. "Vous me parlez de Dimitri Payet, bien évidemment que je le prends tous les jours". Les deux hommes se connaissent parfaitement pour évoluer ensemble à Lille entre 2011 et 2013. Depuis, le contact n'aurait jamais été rompu. Garcia précise aussi qu'il y a "des choses qui sont aussi dites et qui ne sont pas vraies du tout, notamment en période de mercato. Moi, ma priorité, c’est de prendre un latéral gauche".



L'ancien Niçois Jordan Amavi (22 ans), actuellement joueur d'Aston Villa (D2 anglaise), reste la priorité pour ce poste. Il correspond à la volonté de Garcia de "prendre des joueurs qui puissent s'inscrire dans un projet qui n'est pas un projet de six mois et de 2e partie de saison". Autre lecture de ces propos, confirmée plus loin par l'ancien coach de l'AS Rome : Didier Drogba, lui, ne reviendra pas. "C’est vrai qu’ici ça a été un joueur fantastique, souligne Garcia. Après, je pense qu’il faut parfois rester sur des expériences énormes comme elle l’a été pour lui. À chaque moment ses possibilités".