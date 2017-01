Ligue 1 : 77% des Français estiment que Nice ne sera pas champion de France

LE BAROMÈTRE - Qui remportera le titre en mai prochain ? Le titre de meilleur buteur ? Quels seront les trois relégués ? Les réponses du sondage Odoxa pour RTL et Winamax du dimanche 8 janvier.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Younès Belhanda sous les couleurs de Nice en décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 15/01/2017 à 08:00

La deuxième moitié de la saison 2016-2017 du championnat de France de Ligue 1 a débuté vendredi 13 janvier avec le match nul entre Lille et Saint-Étienne 1-1. Le lendemain, le PSG s'est imposé sur le terrain de Rennes (1-0). Nice, Lyon, Marseille et Monaco, eux, ont encore 19 rencontres à disputer d'ici au samedi 20 mai. Après un excellent parcours la saison passée (4e), les Aiglons niçois ont encore progressé et se retrouvent en tête du championnat. Mais une large majorité de Français (77%) ne croient pas le club azuréen capable d’aller au bout.



Voici le principal enseignement du sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax sur internet les 12 et 13 janvier, auprès d'un échantillon de 984 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les amateurs de football sont en phase avec la population générale, 74% d’entre eux affirmant que l’OGC Nice ne sera pas sacré champion de France.

Crédit : Odoxa Nice ne remportera pas le championnat

Le PSG devant Monaco et Lyon sur le podium

Si les Français ne pronostiquent pas l’avenir le plus doré possible pour les Niçois c’est parce qu’ils voient les poids lourds de la Ligue 1 sur le podium en fin de saison. Les trois premières marches de la Ligue 1 seront selon eux occupées par le même tiercé que l’an passé, mais dans un ordre différent. Le PSG (64%), l’AS Monaco (42%) et l’Olympique Lyonnais (40%) seront les trois clubs qualifiés pour la Ligue des Champions 2017-2018.



Les Aiglons arrivent au pied du podium (35%) devant l’OM (23%). Distancés, les Girondins de Bordeaux (13%), l’AS Saint-Étienne (10%) ou encore l’actuel 5ème du championnat, l’En Avant Guingamp (7%) n’ont que très peu de chance de terminer la saison parmi les trois premiers aux yeux des sondés. Les amateurs de football placent eux aussi le PSG (80%) et l’AS Monaco (64%) aux deux premières places mais estiment que les Niçois (50%) devanceront les Lyonnais (42%) sur le podium.

Crédit : odoxa Le PSG devant Monaco et Lyon sur le podium

Dijon, Angers et Caen, les plus menacés par la Ligue 2

Du côté des relégués, les Français sont nettement moins catégoriques qu’avec les clubs présents sur le podium. Aucun club n’est cité comme l’un des trois derniers par plus de 36% des Français. Selon eux, le Dijon FCO (36%), le SCO Angers (33%) et le Stade Malherbe de Caen (31%) seront les trois clubs relégués en fin de saison. Metz (29%) et Lorient (28%), actuelles lanternes rouges de la Ligue 1 arrivent juste derrière et parviendraient à sauver leur place dans l’élite.

Les amateurs de football sont plus pessimistes pour ces deux derniers clubs. Ils placent en effet Metz (44%), Dijon (40%) et Lorient (37%) aux trois dernières places et sauvent le Stade Malherbe de Caen (35%). Si l’AS Nancy Lorraine et le SC Bastia ne figurent pas dans la "charrette" selon les Français et selon les amateurs de football, ils sont tout de même nombreux à les citer (24% et 25%). Au total, sept clubs sont sérieusement menacés. Nantes, Montpellier et Lille sont moins inquiétés dans notre enquête.

Crédit : Odoxa Dijon, Angers et Caen, les plus menacés par la Ligue 2

Cavani meilleur buteur

Au-delà des clubs, un autre classement passionne les amateurs de football : celui du meilleur buteur. Avec 18 réalisations en première partie de saison, l’attaquant uruguayen du PSG Edinson Cavani a déjà pris plusieurs longueurs d’avance sur ses poursuivants, le Français de Lyon Alexandre Lacazette (13 buts) et le Colombien de Monaco Radamel Falcao (11).



Les Français (26%), et surtout les amateurs de football (48%), promettent le titre de "Pichichi" au "Matador". Derrière lui, Lacazette et la satr italienne de Nice Mario Balotelli finiraient sur le podium, même si ce dernier ne pointe pour le moment qu’à la 6ème place avec 8 buts.