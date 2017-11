Mercato Barça : 6 joueurs vers la sortie, Özil courtisé en plan B ?

publié le 24/11/2017 à 13:26

Dépossédé de l'un de ses trois vedettes offensives par le PSG (Neymar), privé de la recrue la plus chère de son histoire après seulement trois matches (Ousmane Dembélé), le Barça réalise pourtant un bon début de saison. Leader du championnat d'Espagne avec 11 victoires et un nul en 12 matches, il domine aussi son groupe de Ligue des champions, devant la Juventus Turin, et est assuré de voir les huitièmes de finale en février et mars prochain.



À ce moment-là de la saison, il est probable que le groupe catalan ait sensiblement été modifié. Le quotidien espagnol Sport affiche le président Josep Maria Bartomeu sur sa une, vendredi 24 novembre, avec ce titre en lettres capitales : "Bartomeu exige des départs". Au moins six joueurs seraient concernés, du Turc Arda Turan (vers Monaco ?) au Portugais André Gomes (en Italie ?) en passant par les Espagnols Aleix Vidal, Paco Alcacer, Gerard Deulofeu et Denis Suarez.

Özil plan B en cas d'échec avec Coutinho ?

Dans le sens des arrivées, le nom du Brésilien de Liverpool Philippe Coutinho revient toujours avec instance, avec l'Allemand d'Arsenal Mesut Özil comme plan B. Mais pour Bartomeu, le salaire exigé par l'ancien Madrilène, 19 millions d'euros par saison, est pour l'instant rédhibitoire.



En attaque, l'Argentin Angel Di Maria, en manque de temps de jeu au PSG, reste une option. En signant un splendide retournée acrobatique avec l'Atlético de Madrid, le Français Antoine Griezmann a en revanche refroidi les rumeurs.