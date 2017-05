publié le 19/05/2017 à 12:40

L'Olympique de Marseille devrait renforcer ses rangs pour la saison prochaine. Premièrement car "l'OM Champions Project" le demande, deuxièmement car le club devrait participer à une compétition européenne dès juillet 2017. Rudi Garcia souhaiterait renforcer chaque ligne de son équipe et certaines rumeurs sont de plus en plus insistantes. Olivier Giroud est-il l'attaquant de pointe prioritaire de l'entraîneur phocéen ?



Rudi Garcia aime aligner un attaquant jouant le rôle de point de fixation. C'était le cas avec Tulio de Melo au Mans et à Lille, avec Edin Dzeko à la Roma et même avec Bafétimbi Gomis, cette saison, à Marseille. Le profil d'Olivier Giroud (1,92m) correspond donc parfaitement aux habitudes de jeu de Garcia et l'Olympique de Marseille s'est de nouveau approché du Gunner..

L'intéressé désire avoir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2018 (Russie), un luxe qu'Arsène Wenger ne semble pas prêt de lui offrir. Cette saison, il n'a débuté que 17 rencontres. Arsenal attendrait plus de 20 millions d'euros de ce départ. Selon la presse anglaise, une offre de 23 millions d'euros serait sur le point d'être proposée par les Marseillais aux Gunners.

Zouma en prêt et sans option d'achat

Désormais débarrassé de ses blessures Kurt Zouma va-t-il enfin s'imposer dans un grand club ? À Chelsea, la marche semble encore un peu haute (246 minutes de jeu depuis janvier) pour l'ancien Stéphanois. Cette saison Antonio Conte, coach des Blues, est devenu champion d'Angleterre avec une défense formée de Cesar Azpilicueta (ex-OM), David Luiz (ex-PSG) et Gary Cahill. Trois hommes qui s'entendent à merveille.



Peu de chance donc, sauf en cas de départ, que l'Italien modifie sa charnière centrale. Zouma (22 ans), international français, doit enchaîner s'il souhaite conserver sa place en Bleu et confirmer le brillant futur qui lui est assuré depuis ses premiers pas en professionnel. Le club londonien pourrait prêter le défenseur français cet été et l'OM se serait positionné pour récupérer le natif de Lyon.



L'information est révélée par L'Équipe qui affirme que ce prêt ne comporterait aucune option d'achat. L'Inter Milan et le FC Valence se seraient également positionnés sur ce dossier. Le joueur n'a, pour l'instant, montré aucun signe de préférence entre ses trois clubs mais l'OM serait le choix le plus cohérent. Le club français jouera certainement une compétition européenne la saison prochaine, Zouma y retrouverait plusieurs partenaires de sélection nationale et il connaît la Ligue 1. Non négligeable à un an d'une Coupe du monde.