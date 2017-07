publié le 04/07/2017 à 08:26

Traditionnellement, le mercato fait l'objet des plus folles rumeurs, mais cette année, le cas Kylian Mbappé est dans tous les esprits. Sous quelles couleurs jouera l'attaquant la saison prochaine ? Celles de Monaco, du Real Madrid ou du PSG ? Le club parisien semble bien décidé à tout faire pour attirer le prodige nouvellement arrivé en équipe de France.



Selon l'Équipe de ce mardi 4 juillet, le président Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Antero Henrique ont récemment rencontré Kylian Mbappé et son père. Le club se dit optimiste après une rencontre qu'il juge positive. Toutefois, Mbappé n'a encore donné aucun indice sur ce qu'il comptait faire.

Ce n'est pas la première fois que le PSG tente de faire les yeux doux à l'attaquant monégasque de 18 ans. Le 11 juillet dernier, l'Équipe révélait que Antero Henrique avait appelé l'entourage de Mbappé pour "manifester l'intérêt du club".