LE JOURNAL DU MERCATO - À Marseille, la première recrue de l'ère McCourt se fait toujours attendre.

Crédit : BERTRAND LANGLOIS / AFP Rudi Garcia au stade Vélodrome le 20 novembre 2016

par Gregory Fortune publié le 10/01/2017 à 17:30

Marseille s'est semblablement redressé depuis deux mois (6e à 4 longueurs de Lyon). Pour Rudi Garcia et les dirigeants olympiens, il ne s'agit pas de résister aux offensives d'autres clubs pour ses meilleurs éléments durant ce mercato hivernal mais d'en attirer pour se renforcer et rêver plus encore. Sauf que pour l'instant, aucune des pistes évoquées n'a pu se concrétiser. Les indiscrétions vont même en s'amenuisant.



Priorité des priorités, le latéral gauche Jordan Amavi (22 ans) est toujours à Aston Villa. Le milieu de Manchester United Morgan Schneiderlin (27 ans) serait proche d'Everton selon la presse britannique. Montpellier n'apprécierait pas les approches marseillaise pour Morgan Sanson (22 ans), par ailleurs courtisé par l'AS Rome et Bournemouth. Pas d'évolution non plus dans le dossier Dimitri Payet.



Reste la piste Didier Drogba, évoquée par l'attaquant ivoirien lui-même. Mais celui qui avait déjà passé une saison du côté de la Cannebière l'a dit : "Ce n'est pas en le criant sur les toits que ça va se faire." Les supporters phocéens espèrent que leur nouveau président, Franck McCourt, aura saisi le message.