LE JOURNAL DU MERCATO - L'international français ne veut plus jouer pour son club actuel. Va-t-il rejoindre Marseille dès cet hiver ?

Crédit : Stephenson/JMP/Shutters/SIPA Dimitri Payet avec West Ham face à Leicester le 31 décembre 2016

par Gregory Fortune , Luca Dangréaux publié le 12/01/2017 à 12:17

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Payet a-t-il pris sa décision en vue de rejoindre absolument l'Olympique de Marseille ? Coup de théâtre jeudi 12 janvier en fin de matinée : l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic a annoncé en conférence de presse que Dimitri Payet ne voulait tout simplement plus jouer avec l'actuel 13e du championnat anglais. L'international français de 29 ans ne fait pas partie du groupe londonien pour affronter Crystal Palace ce week-end.



Le coach croate s'est dit "trahi et en colère" contre son milieu offensif. qui pourrait devenir la tête de gondole du premier mercato de l'ère Frank McCourt. Le 19 décembre dernier, Dimitri Payet avouait que le projet marseillais était "intéressant" : "Je ne ferme la porte à rien, tout le monde connait mon attachement à ce club". Les dirigeants ont les moyens de le faire revenir au stade Vélodrome. Reste à convaincre le président de West Ham de lâcher son meilleur joueur. Les Londoniens réclameraient au moins 40 millions d'euros.



Par ailleurs, l'Olympique de Marseille serait toujours décidé à faire venir un milieu de terrain, Morgan Sanson, qui évolue à Montpellier. Une offre de 7 millions d'euros aurait été formulée pour s'attacher les services du droitier de 22 ans. Mais Louis Nicollin, le président héraultais en réclamerait deux fois plus. Systématiquement titulaire cette saison en Ligue 1, le natif du Cher a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives.

Au moins une recrue à Paris

Côté PSG, le directeur du football, Patrick Kluivert, a confirmé en marge de la victoire face à Metz en Coupe de la Ligue que la priorité restait de trouver une doublure à Edinson Cavani pour la deuxième partie de saison. Un joueur, au moins, débarquera à coup "sûr, deux peut-être", selon le Néerlandais, qui n'a toutefois cité aucun nom.



Plusieurs joueurs sont ciblés par le club de la capitale depuis le début de cette période des transferts, du Mexicain Javier "Chicharito" Hernandez à l'Argentin Lucas Alario, en passant par le Chilien Alexis Sanchez. En attendant une arrivée, l'entraîneur Unai Emery utilise Hatem Ben Arfa en pointe et s'est même déclaré "content" du travail effectué par le Français.

Une offre lyonnaise pour Pépé

Adnan Januzaj à Lyon, l'hypothèse semble sérieuse. L'agent du joueur belge de 21 ans a annoncé que l'OL est bel et bien entré en contact avec l'entourage du joueur appartenant à Manchester United. "C'est Manchester qui doit prendre la décision et il n'a pas encore dit qu'il voulait vendre Adnan. Il est bien à Sunderland". Parallèlement, les dirigeants olympiens visent aussi Nicolas Pépé, l'attaquant ivoirien d'Angers (21 ans). Une offre de six millions d'euros aurait été transmise au SCO, offre refusée par Saïd Chabane, le président d'Angers.