L'attaquant ivoirien de 38 ans et l'entraîneur argentin de 61 ans sont actuellement sans club.

Maintes fois annoncé, jamais réalisé, le retour de Didier Drogba à l'OM va-t-il enfin avoir lieu cet hiver ? Libre depuis la fin de son aventure à l'Impact Montréal dans le championnat nord-américain, l'attaquant ivoirien n'a pas fermé la porte. "Revenir à Marseille ? Ça peut se faire. il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter. Mais ce n'est pas en le criant sur les toits que ça va se faire. J'espère pouvoir tenir un jour ma promesse", a-t-il déclaré dimanche 8 janvier dans une interview accordée à Canal+. Mais à 38 ans, les supporters phocéens en rêvent-ils encore ?



Arrivé en France à l'âge de 5 ans, Drogba a débuté sa carrière professionnelle au Mans, en Ligue 2, avant de prendre la direction de Guingamp en janvier 2002. 18 mois et 20 buts en 45 matches plus tard, il opte pour l'Olympique de Marseille. Il n'y restera qu'une saison (2003-2004) mais laissera un souvenir indélébile au public du Vélodrome, grâce à des statistiques impressionnantes : 18 buts en 35 matches de L1, 11 en 16 rencontres de Coupe d'Europe. L'OM ne s'incline qu'en finale de la Coupe de l'UEFA, face à Valence. Chelsea pose près de 40 millions d'euros sur la table. Offre finalement acceptée.



Plus de 12 années ont passé. Drogba est passé par la Chine, la Turquie, de nouveau Chelsea et le Canada après son départ de Londres en 2012. Pourquoi pas l'OM ? "Marseille ce n'est pas facile, estime-t-il, mais c'est tellement attachant comme club. J'espère que le nouveau repreneur (Frank McCourt) va ramener de la vie et de la joie à ce club. Il en a bien besoin et il le mérite". Il l'assure, il a encore "envie de jouer" en dépit de son âge. "J'ai encore les jambes, je suis encore comme un gamin derrière ce ballon. Mon genou m'a un peu embêté, mais je me sens bien. Pourquoi arrêter alors que je me sens bien ? Et puis, ça me permettra de préparer une transition en douceur". Verdict dans les prochains jours.

Lopez ne veut que Bielsa, Lyon prête Kalulu à Rennes

Lui aussi est devenu une idole du Vélodrome en une seule saison (2014-2015), avant de quitter le navire brusquement au soir de la 1re journée de l'exercice suivant - ce que les supporters lui ont étonnamment pardonné pour l'essentiel. Marcelo Bielsa serait proche d'un retour en France, croît savoir L'Équipe du lundi 9 janvier. Pas dans le Sud de la France mais dans le Nord, à Lille. Le futur repreneur du Losc, Gérard Lopez, qui rêvait par ailleurs de l'OM, a fait du technicien argentin sa priorité. Il ne resterait même plus que quelques détails à régler entre "El loco" (le fou), 61 ans, et l'homme d'affaires luxembourgeois.



Cette transaction là est actée : l’Olympique Lyonnais va prêter son jeune attaquant Aldo Kalulu (20 ans) à Rennes. Le club breton va ainsi pouvoir compenser le départ de Paul-George Ntep (24 ans), vraisemblablement pour l'Allemagne et Wolfsburg. Deux autres jeunes attaquants de l'OL devraient être prêtés pour la seconde partie de la saison : Olivier Kemen (20 ans) au Gazélec Ajaccio (L2) et Gaëtan Perrin (20 ans) à Orléans (L2).