Lyon va certainement se renforcer cet hiver pour pallier au départ de Rachid Ghezzal à la CAN.

11/01/2017

Depuis la fin de l'été 2013 et des débuts tonitruants chez les professionnels avec Manchester United, son nom, difficilement prononçable, a peu à peu disparu des gazettes. Adnan Januzaj, gaucher offensif belge de 21 ans, revient au premier plan de l'actualité des transferts mercredi 11 janvier. En quête d'un renfort pour pallier au départ pour la Coupe d'Afrique des Nations de Rachid Ghezzal, et probablement du départ de l'Algérien en fin de saison, l'Olympique Lyonnais envisagerait un prêt avec option d'achat, selon L'Équipe.



Honoré du numéro 11 chez les Red Devils après la retraite de la légende Ryan Giggs en 2014, Januzaj n'a finalement jamais pu percer dans le nord de l'Angleterre. Prêté au Borussia Dortmund fin 2015, le natif de parents albanais l'est cette saison à Sunderland, 18e de Premier League. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, l'ex-grand espoir du football belge a marqué un but et délivré une passe décisive.



Le nom d'un autre joueur appartenant à Manchester United est également évoqué sur les bords du Rhône : Memphis Depay. À 22 ans, l'attaquant néerlandais ne devrait pas rester longtemps sous les ordres de José Mourinho pour cirer le banc des remplaçants... quand l'entraîneur portugais daigne l'intégrer à son groupe. Avec sept apparitions cette saison (seulement 19 minutes jouées en championnat), sa deuxième saison en Angleterre vire au cauchemar. Nice serait également sur les rangs.

Chez les Aiglons, justement, le jeune gardien Yoann Cardinale (22 ans) a-t-il du souci à se faire ? Non, selon son président Jean-Pierre Rivière. Contrairement aux affirmations du quotidien italien Corriere dello Sport, le leader de la Ligue 1 ne tenterait pas d'attirer Salvatore Sirigu. "On a quatre gardiens, a rappelé Rivière mardi 10 janvier. J'entends des noms qui tombent de partout mais l'OGC Nice n'est pas devenu riche". Autrement dit, il ne serait pas possible de prendre en charge le salaire du portier italien du PSG, prêté au FC Séville, où il ne joue pas, évalué à 3 millions d'euros par an.