publié le 13/06/2018 à 12:51

Après l'officialisation d'un nouvel entraîneur pour les trois prochaines saisons, une première recrue... qui n'arriverait que durant l'été 2019 ? Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid aurait trouvé un accord avec Santos pour le transfert de la jeune pépite brésilienne Rodrygo, de son nom complet Rodrygo Silva de Goes. L'attaquant de 17 ans resterait toutefois une saison de plus dans son club formateur, celui de Pelé notamment,



Selon son agent, l'attaquant né le 9 janvier 2001 (1,73 m) préférerait rejoindre la capitale espagnole plutôt que le FC Barcelone, Liverpool ou le Paris Saint-Germain, également sur les rangs. Le montant de 45 millions d'euros est avancé. Le Real aurait aussi la préférence de l'ailier auriverde Vinicius Junior (1,77 m), également âgé de 17 ans et qui évolue à Flamengo.

Le club triple champion d'Europe en titre a annoncé mardi 12 juin en fin de journée la nomination de l'Espagnol Julen Lopetegui à la place de Zinédine Zidane. Avant de prendre place sur le banc madrilène, le technicien de 51 ans devait conduire la sélection espagnole en Russie. Mais il a brusquement été débarqué mercredi 13 juin, à deux jours de l'entrée de la "Roja" dans la compétition face au Portugal.