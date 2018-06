publié le 12/06/2018 à 17:28

Depuis 13 jours et l'annonce surprise du départ de Zinédine Zidane, de nombreux noms ont été avancés par la presse espagnole comme française, mais jamais celui-là. Julen Lopetegui, 51 ans, va prendre les rênes du Real Madrid et tenter de prolonger la série victorieuse du Français (45 ans) en Ligue des champions. Il a été nommé pour les trois prochaines saisons.



Né le 28 août 1966 à Asteasu, au Pays basque, Lopetegui est un ancien gardien de but passé notamment (en tant que doublure) par le Real (1989-1991) et le FC Barcelone (1994-1997). Il a ensuite entraîné le Rayo Vallecano, la réserve du Real et le FC Porto. Surtout, il est celui qui conduit l'équipe nationale d'Espagne en Russie pour la Coupe du Monde.

Autrefois sélectionneur des moins de 19 puis des moins de 20 ans espagnols, cet homme d'1,85 m a été nommé à la tête de la "Roja" le 21 juillet, près d'un mois après l'élimination des joueurs de Vicente Del Bosque en 8e de finale de l'Euro face à l'Italie (2-0). Sous sa conduite, l'Espagne a terminé en tête et invaincue de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018 (neuf victoires, un nul, 36 buts marqués, trois encaissés).

Sa "Roja" candidate au titre en Russie

En Russie, l'Espagne affrontera le Portugal, l'Iran et le Maroc dans le groupe B. Récemment prolongé jusqu'en 2020 par sa Fédération, Lopetegui a insufflé un souffle nouveau à la sélection depuis deux ans, ajoutant les jeunes Alvaro Odriozola, Saul NIguez ou Marco Asensio aux expérimentés Sergio Ramos, Andres Iniesta, David Silva, Diego Costa. Éliminée au 1er tour en 2014, l'Espagne espère retrouver le toit du monde huit ans après le dimanche 15 juillet.