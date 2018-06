La conférence de Nzonzi et Griezmann en direct (14h30)

et AFP

publié le 12/06/2018 à 14:15

Fin du suspense ? Antoine Griezmann est l'un des deux Français à intervenir en conférence de presse, mardi 12 juin, a indiqué la Fédération française de football, alors que le suspense bat son plein sur son avenir en club. "Grizou" est attendu devant les médias à partir de 14h30 heure française (15h30 heure locale) dans l'auditorium d'Istra, non loin du camp de base russe de l'équipe de France, qui prépare le Mondial.





Griezmann va-t-il en profiter pour trancher son avenir en club ? Dès le mois de mars, l'attaquant de 27 ans avait assuré qu'il se déciderait avant le Mondial. Dimanche, sur TF1, il a laissé entendre la même chose, mais de façon moins ferme : "Ça commence samedi (16 juin contre l'Australie à 12h, ndlr), donc sûrement ça va être dans cette semaine. Normalement, oui, j'espère, c'est mon souhait".

La presse catalane rapporte depuis six mois que Griezmann doit rejoindre le Barça au 1er juillet en échange du versement de sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Mais l'attaquant de 27 ans semble s'interroger et des médias madrilènes considèrent qu'il pourrait prolonger avec l'Atlético, son club depuis 2014, en échange d'un alléchant salaire estimé à 20 millions d'euros par an.