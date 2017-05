publié le 23/05/2017 à 07:25

La saison de Ligue 1 à peine terminée, l'heure est déjà au bilan. Si l'AS Monaco a dominé les débats au terme d'une saison exceptionnelle, le Paris Saint-Germain ne devant se contenter que de la deuxième place après quatre titres consécutifs, certaines individualités ont séduit durant cet exercice 2016/2017. Dans les équipes de haut de classement mais aussi plus bas, dans des clubs qui ont dû batailler jusqu'à la dernière journée pour assurer leur maintien dans l'élite du football français.



Si l'AS Monaco truste deux places dans ce onze des révélations de la saison avec la nouvelle pépite française Kylian Mbappé (29 matches, 15 buts, 8 passes décisives) et le défenseur brésilien Jemerson (34m, 2b), la surprise niçoise fait de même. Sur la dernière marche du podium, derrière l'ASM et le PSG, le Gym n'a cessé d'impressionner avec un effectif jeune mais conquérant tout au long de la saison. Un collectif fort sublimé par certains joueurs. Jean-Michaël Seri a explosé au plus haut niveau après une première saison aboutie (34m, 7b, 10 pds) et Dalbert Henrique (33m, 2pds) s'est fait un nom en ligue 1 sur le côté gauche de la défense.

Alassane Pléa (25m, 11b, 2pds) et Wylan Cyprien (29m, 8b, 3pds) auraient également pu prendre part à ce onze type. Mais la progression des deux offensifs niçois a été stoppée par deux graves blessures au genou respectivement en février et mars dernier. Une chose est sûre, ils ont joué un rôle central dans l'excellente saison de l'OGC Nice.



Le futur de l'équipe de France ?

Outre Kylian Mbappé qui a connu sa première sélection en Bleu, un autre Français a été appelé par Didier Deschamps cette saison. Malgré une rude concurrence au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe (19m) a su se faire une place au milieu de Thiago Silva et Marquinhos. Le défenseur parisien, âgé de 19 ans, a même été exemplaire lors de la réception du Barça en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez.



D'autres en revanche ne connaissent pas encore les joies de l'équipe de France mais pourraient bien être appelés dans les mois et années à venir. C'est le cas de Lucas Tousart (22m, 1b, 1pd), qui s'est imposé dans l’entre-jeu de l'Olympique lyonnais au côté de Maxime Gonalons, tout comme Maxime Lopez (30m, 3b, 6pds) sorti de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille par Rudi garcia.



Pour compléter cette équipe-type, l'attaquant dijonnais Loïs Diony (35m, 11b, 7pds) et le défenseur guingampais Fernando Marçal (31m, 7pds) ont gagné leur place par leur régularité tout au long de la saison alors que l'attaquant angevin Nicolas Pepe (33m, 3b, 1pd) a devant lui un avenir prometteur.

Sergio Conceição, le sauveur du FC Nantes

Pour encadrer cette jeune équipe, Sergio Conceição semble le candidat idéal. Sous les commandes de René Girard, le FC Nantes n'y arrivait pas et était en pleine crise sportive. L'arrivée du technicien portugais a considérablement changé les choses. Lorsque l'entraîneur français est remercié, la saison en est à sa 16e journée et les Nantais végètent à la 19e position avec seulement trois succès... Au terme de cette saison ? Les Canaris sont passés de la zone de relégation à la septième position. Les coéquipiers d'Amine Harit, qui aurait également pu trusté une place parmi les révélations de l'année, ont ainsi signé 11 victoires depuis l'arrivée de Sergio Conceição à La Beaujoire.



Après avoir vagabondé dans différents clubs portugais, ce dernier s'est définitivement fait un nom comme entraîneur en Ligue 1. Cependant, nul ne sait si le Portugais sera encore sur le banc nantais la saison prochaine.