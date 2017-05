Leonardo assure qu'il "ne reviendra pas au PSG"

publié le 12/05/2017 à 13:04

La rumeur revenait régulièrement sur la table depuis plusieurs semaines. Leonardo a semble-t-il voulu y mettre fin une bonne fois pour toute. L'ancien joueur du PSG, qui avait occupé le poste de directeur sportif entre 2011 à 2013, ne reviendra pas dans le club de la capitale la saison prochaine. "J'ai vécu deux moments historiques de la vie du club. D'abord à l'époque Canal+ en tant que joueur. Puis au moment du rachat du club par le Qatar en 2011. J'ai vécu deux années extraordinaires. Il y avait une énergie incroyable (...) Ce lien est donc éternel. Mais je ne reviendrai pas au PSG une nouvelle fois", a expliqué le Brésilien lors d'un entretien au Parisien.



Quatre ans après son départ, ce dernier estime dorénavant qu'il faut "passer à autre chose". Avant d'ajouter : "C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit".



Et s'il assure ne pas être "à la recherche d'un emploi", le football demeure encore à l'heure actuelle le centre de sa vie. "Je regarde énormément de matches. Je suis devenu consultant à la télévision et le conseiller d'un grand nombre de personnes dans des clubs ou des institutions", glisse-t-il sans révéler ses interlocuteurs. La seule certitude : aucun club français ne fait partie de la liste alors que Marseille ou encore Lille ont récemment été rachetés. "J'ai l'étiquette du PSG sur le front et j'en suis fière. En France, il me semble donc impossible de travailler ailleurs qu'au PSG", coupe-t-il.

Et malgré cet amour réciproque entre le club et le Brésilien, les supporters doivent dorénavant passer à autre chose. S'il ne faut jamais dire jamais, un retour ne semble vraiment pas à l'ordre du jour. "Je veux que les choses soient claires. Je suis arrivé au PSG en tant que joueur le 15 juillet 1996. J'y suis revenu en tant que directeur sportif quinze ans plus tard, le 15 juillet 2011 et j'ai quitté le club le 15 juillet 2013. Aujourd'hui, il n'est pas question que je revienne... sauf peut-être le 15 juillet 2026", répond-il non sans humour.