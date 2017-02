publié le 10/02/2017 à 16:19

Voilà peut-être une explication au début de saison compliqué d'Angel Di Maria. Le gaucher avait du mal à assimiler les consignes tactiques d'Unai Emery qui allaient, selon lui, à contresens de sa façon de jouer. C'est ce qu'il a affirmé dans une interview donnée ce vendredi 10 février au quotidien espagnol Marca. "Ç'a été une des choses que j'ai eu du mal à comprendre au début. Ceux qui me connaissent savent que j'aime courir, aller un peu partout, un peu n'importe comment, et lui veut que chaque joueur occupe son espace et presse depuis sa position. J'ai eu un peu de mal au début".



Des difficultés qui semblent aujourd'hui derrière lui. "Maintenant je me sens très bien et chaque jour de mieux en mieux. J'ai compris et ça me plait", explique-t-il. Unai Emery a-t-il trop limité les libertés du milieu argentin ? S'il a confessé regretté avoir un rôle trop strict, il s'est également plaint de la position à laquelle l'alignait l'ancien coach de Séville. "Au début je jouais à un poste auquel je n'étais pas habitué, et j'ai eu un peu de mal. J'ai essayé, mais je n'y arrivais pas et peu à peu les choses ont changé. L'équipe a commencé à s'améliorer et moi aussi." Unai Emery faisait de son joueur de 29 ans un ailier droit alors qu'au Real Madrid il s'est épanoui aux postes de milieu relayeur et d'ailier gauche sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Malgré sa première partie de saison manquée, l'entraîneur basque a gardé une confiance intacte en son joueur. Depuis l'arrivée de Julian Draxler en provenance de Wolfsburg lors du mercato hivernal 2017, Di Maria semble avoir retrouvé ses jambes madrilènes. Grâce à la nouvelle concurrence de l'Allemand ? "Je pense qu'il est arrivé avec une bonne dynamique, je pense que le club avait besoin de lui et il est très bien entré dans l'équipe, il s'entend très bien avec tout le monde", s'est-il contenté d'assurer. Cette saison avec le PSG, le milieu argentin a joué 19 matches de championnat dont 15 en tant que titulaire. Il a inscrit un seul but et délivré cinq passes décisives.