publié le 15/05/2017 à 10:01

Le marche estival des transferts n'est pas encore officiellement ouvert mais les rumeurs vont déjà bon train. À commencer du côté de l'Olympique lyonnais, qui s'est assuré la quatrième place de Ligue 1, dimanche 14 mai, lors de l'avant-dernière journée de championnat (victoire 3-1 face à Montpellier). Le club de Jean-Michel Aulas est donc automatiquement qualifié pour l'Europa League, à défaut de jouer la Ligue des champions (21e qualification pour une compétition européenne d'affilée, tout de même).



"J'aurais aimé en faire plus pour aller plus haut en championnat", a confié Alexandre Lacazette, qui devrait quitter le club rhodanien cet été. "On peut toujours avancer et voir ce qu'il se passe ailleurs, mais je ne partirai pas n'importe où", a-t-il prévenu. L'Atlético Madrid s'était montré intéressé et serait prêt à débourser 50 millions d'euros. Il en faudrait 10 de plus pour s'adjuger les services du meilleur buteur français cette saison en Ligue 1.

Un autre international français évoluant à Lyon va vraisemblablement quitter le club : Corentin Tolisso. "Je ne sais pas si je serai lyonnais l'an prochain. J'ai envie de jouer la Ligue des champions et de faire la Coupe du monde. Pour être à la Coupe du monde, il faut jouer les très, très gros matches. Et on joue les gros matches en Ligue des champions". Des clubs italiens seraient partant, notamment la Juventus Turin.