Real-Atlético de Madrid : pourquoi Karim Benzema peut marquer l'histoire

publié le 02/05/2017 à 16:13

Toujours mis au ban de l'équipe de France, peu apprécié du grand public, Karim Benzema poursuit néanmoins sa carrière dans un des plus grands clubs du monde, vainqueur de deux des trois dernières Ligue des champions. Ses pairs saluent un talent hors normes, son entraîneur Zinédine Zidane loue régulièrement son comportement. À 29 ans, le Lyonnais peut un peu plus entrer dans l'histoire de son sport en devenant le meilleur buteur français dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.



S'il n'a pas marqué en Ligue des champions lors des trois derniers matches du Real, Benzema a rejoint Thierry Henry et ses 51 réalisations le mercredi 15 février dernier en ouvrant le score contre Naples en 8e de finale aller (3-1). Une nouvelle réalisation contre l'Atlético, à l'aller ou au retour, le placera donc seul en tête, à la 6e place des meilleurs buteurs dans la compétition depuis 1992-1993. Ne resteraient devant lui que le Portugais Cristiano Ronaldo (101, tours préliminaires compris), l'Argentin Lionel Messi (94), l'Espagnol Raul (71), le Néerlandais Ruud Van Nistelrooy (60) et l'Ukrainien Andreï Shevchenko. De quoi susciter un immense respect.

Efficace dès sa première apparition avec Lyon en 2005, Benzema aura scoré à 12 reprise avec l'OL en C1 avant de s'envoler pour le Real Madrid en 2009. Avec le club espagnol, il a trouvé le chemin des filets 39 fois sur la scène continentale, se montrant d'une régularité impressionnante (entre 4 et 7 buts depuis 2010-2011, 5 cette saison). En équipe de France, il pointe au 8e rang des buteurs de l'histoire avec 27 réalisations en 81 sélections, encore très loin des 51 de Thierry Henry (123 apparitions).